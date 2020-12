La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Man City rejoint la poursuite de Haaland

Christian Falk de Bild rapporte que Manchester City essaiera de signer Erling Haaland pendant le mercato d’été.



L’attaquant du Borussia Dortmund est largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial, mais il semblait que la priorité de City allait après Lionel Messi une fois que son contrat à Barcelone prendra fin l’année prochaine.

Indépendamment de la poursuite de Messi, Pep Guardiola est très intéressé par la perspective d’amener Haaland à l’Etihad et le rapport indique que City est convaincu de pouvoir obtenir leur homme même si sa clause de libération n’entre en vigueur qu’en 2022.

Barcelone veut Kamara

Barcelone souhaite faire bouger le défenseur marseillais Boubacar Kamara, Rapporte Mundo Deportivo.

Le joueur de 21 ans a été une forte présence à l’arrière pour le club français tout au long de la saison, beaucoup pensant que Manchester City serait celui qui chercherait un accord. En fin de compte, cependant, le Barça l’a considéré comme une arrivée potentielle dans la fenêtre de janvier à venir.

Ronald Koeman est déterminé à recruter un nouveau défenseur central et si ce n’est pas le cas Eric Garcia, cela pourrait très facilement être Kamara.

Koeman pour aller après Martinez de l’Ajax?

Koeman pourrait également être convaincu d’essayer d’amener le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez au Camp Nou, rapporte Sport.

Comme cela a été rapporté régulièrement, ce n’est pas un secret que Koeman veut mélanger les choses au Barca et il semble que ses efforts seront concentrés sur le côté défensif susmentionné.

Martinez n’est pas considéré comme étant en tête de la file d’attente en ce qui concerne la liste des priorités, mais si Koeman ne décroche pas son premier choix, il y a de très bonnes chances que les géants néerlandais se battent pour garder la main de lui.

Tap-ins

– Stéphane Ruffier est sur le point de quitter Saint-Étienne, rapporte L’Equipe. Le gardien de but n’a pas été dans ses plans réguliers depuis le début de la campagne et il semble de plus en plus probable que le joueur de 34 ans soit licencié pour «faute grave» – le forçant à partir à la recherche d’une nouvelle équipe pour la première fois en près d’une décennie.

– La Sampdoria et l’Udinese sont tous deux intéressés à essayer de signer l’ancienne star de Chelsea Jonathan Panzo, Rapports d’objectifs. Après avoir d’abord traversé l’académie de Chelsea, Panzo a continué à jouer pour des joueurs comme Monaco et Bruges avant d’atterrir à Dijon cet été. Maintenant, il semble déjà qu’il pourrait être à nouveau en mouvement.