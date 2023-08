Manchester City poursuit deux prodiges dans un accord qui pourrait les maintenir dominants pendant des années: rapport

Manchester City fait des démarches pour que deux jeunes superstars maintiennent la domination de Pep Guardiola.

Les Citizens ont remporté tous les titres sauf deux depuis que Guardiola est arrivé à Eastlands, la saison dernière en remportant un triplé – mais cela devient l’une des périodes les plus déterminantes de son règne. L’équipe est en constante reconstruction, alors que le Catalan cherche à rafraîchir l’équipe et à apporter une nouvelle motivation – et il pourrait ne pas avoir terminé dans la fenêtre de transfert.

Riyad Mahrez a quitté Manchester City pour l’Arabie saoudite plus tôt dans la fenêtre sans qu’un remplaçant direct n’entre sur le côté. Il semble cependant qu’il y ait deux starlettes extrêmement talentueuses à l’horizon.

Riyad Mahrez a quitté Manchester City cet été (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

Selon le journaliste italien Matteo Moretto de RelevoCity se tourne vers le prodige du Bayer Leverkusen Florian Wirtz en tant que changeur de jeu potentiel pour l’avenir, l’Allemand très bien noté n’ayant encore que 20 ans.

Wirtz est considéré comme l’un des meilleurs talents au monde de son groupe d’âge, offrant polyvalence, créativité et capacité à entraîner son équipe dans des moments difficiles. Un accord serait difficile à conclure cet été, mais le tirage au sort des champions d’Europe pourrait suffire à convaincre Wirtz de passer en Premier League.

VIDÉO : Qui remporte la Premier League cette saison ?

En plus de lui cependant, Le soleil dit que la superstar lyonnaise Bradley Barcola – également 20 ans – pourrait être une option.

Un superbe dribbleur qui a attiré l’attention de Barcelone, Barcola serait considérablement moins cher et se sentirait comme un produit beaucoup plus brut que Wirtz – bien que l’un ou l’autre joueur puisse ne pas atteindre son apogée avant quelques années.

Florian Wirtz est pisté par Manchester City (Crédit image : Getty Images)

City compte déjà un certain nombre de jeunes talents en attaque, Phil Foden étant le plus évident. Julian Alvarez n’a également que 23 ans, tandis que les produits de l’académie Cole Palmer et James McAtee n’ont respectivement que 21 et 20 ans.

Valeurs de Transfermarkt Wirtz à 85 millions d’euros et Barcola à 18 M€.

Plus d’articles sur Manchester City

Un aperçu de la saison pour Manchester City est disponible, et demande s’ils peuvent battre encore plus de records dans la campagne à venir après leur triple victoire. Chaque club des quatre premiers niveaux du football anglais a également été aperçu.

Manchester City a été lié à un déménagement pour la star du Bayern Munich Alphonso Davies. Mais des doutes subsistent sur l’avenir de Bernardo Silva, au milieu des rumeurs selon lesquelles il veut rejoindre Barcelone.