Manchester City pourrait rejouer des saisons entières en guise de punition pour des manquements financiers présumés, selon la Premier League

Manchester City fait face à des sanctions potentielles de la Premier League, après avoir prétendument enfreint les règles financières de la compétition plus de 100 fois entre les saisons 2009/10 et 2017/18.

Une commission indépendante examine actuellement les manquements présumés du club, et toutes les sanctions potentielles contre le club ont été révélées.

Les sanctions, prévues par la règle W.51 du Manuel de la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet)offrent une gamme de sanctions auxquelles City pourrait être confrontée pour ses multiples violations présumées des règles financières si elle était reconnue coupable.

Ils vont d’une simple tape sur le poignet – une réprimande – à l’expulsion totale de la Premier League. Parmi les sanctions potentielles figurent également une amende, une suspension pour les particuliers, la suspension du club, des déductions de points, des interdictions de transfert et des indemnités.

Cependant, il y en a un qui plairait le plus aux fans de football : rejouer des matchs, ou, dans ce cas, rejouer des saisons entières.

Selon le manuel, il stipule: “W.51.4.3. recommande que le Conseil ordonne qu’un match de ligue ou tout autre match auquel il est fait référence dans la règle W.51.4.1 soit rejoué.”

Certes, cette option semble totalement impossible, compte tenu de la portée de neuf saisons des violations présumées de City incluses dans l’enquête de la commission indépendante.

Mais imaginez que l’équipe de Manchester City de 2011/12 affronte à nouveau Manchester United. Bien sûr, cela annulerait invariablement leur victoire emblématique 6-1 à Old Trafford, mais cela opposerait des joueurs retraités, tels que Vincent Kompany et Rio Ferdinand, à Danny Welbeck de Brighton et Mario Balotelli de Sion.

Maintenant, ce serait délicieux.

Vous auriez même Micah Richards jouant à l’arrière droit – qui n’aimerait pas voir son bon ami Roy Keane griller les performances du joueur de City des années après son retrait du jeu.

Bien sûr, cela s’étendrait à toute la Premier League pendant ces neuf années, ramenant de nombreux visages familiers à travers la porte. Blackpool reviendrait en Premier League pour deux matchs avec Ian Holloway aux commandes une fois de plus, tandis que l’équipe QPR classiquement assemblée de Harry Redknapp tenterait d’arrêter Carlos Tevez, David Silva et al. émeute en cours d’exécution.

Luka Modric et Gareth Bale de retour à Tottenham. Luis Suarez à Anfield. Même Zlatan Ibrahimovic a démarré en tête pour Manchester United au cours des dernières saisons.

Ah, on ne peut que rêver.