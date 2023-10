Manchester City pourrait encore recruter le joueur le plus rapide de Premier League, au milieu d’informations faisant état de nouvelles négociations contractuelles : rapport

Manchester City est toujours à la recherche d’un speedster qui pourrait devenir le joueur le plus rapide de la Premier League, s’il le rejoignait.

La ville se vante déjà le joueur le plus rapide de la Premier League, sous la forme du vétéran anglais Kyle Walker, qui la saison dernière a réalisé une vitesse de 37,31 km/h au sprint. C’est plus rapide que Mykhaylo Mudryk et Brennan Johnson, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Et maintenant, les champions d’Angleterre et d’Europe pourraient ajouter une autre superstar rapide à leur équipe sur le flanc opposé à Walker, alors qu’ils cherchent à améliorer une machine gagnante.

Kyle Walker a réalisé la vitesse la plus rapide de la Premier League la saison dernière (Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

90 minutes rapporte que malgré les négociations contractuelles en cours entre Alphonso Davies et ses employeurs, le Bayern Munich, City et le Real Madrid sont en tête de liste pour signer le Canadien.

Discussion en équipe note que même si Josko Gvardiol a agi comme arrière gauche jusqu’à présent dans sa carrière à Eastlands, il pourrait être déplacé vers l’arrière central au cas où Pep Guardiola attaquerait à nouveau la Bundesliga pour un défenseur.

L’agent de Davies, Nick Huoseh, a évoqué un déménagement à Madrid en affirmant la relation de son client avec l’ancien Les Roten son coéquipier David Alaba – mais a gardé la porte ouverte à l’Angleterre dans les récents commentaires faits à 365scores.

« Il a joué avec Alaba pendant trois ans… ce sont des amis, vous savez, ils parlent beaucoup, mais il est aussi ami avec d’autres joueurs d’autres clubs, et il connaît aussi des joueurs d’autres clubs de Premier League et de Liga, » il a dit.

Alphonso Davies est sur le radar de plusieurs grandes équipes européennes (Crédit image : Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Chelsea a également été évoqué comme destination potentielle pour le joueur de 22 ans, dont le contrat expire en 2025.

Davies est valorisé à 70 millions d’euros par Marché de transfert.

