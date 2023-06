Manchester City pourrait égaler un record de 120 ans en finale de la FA Cup contre Manchester United

Manchester City affrontera Manchester United en finale de la FA Cup samedi, et alors qu’ils poursuivent un triplé historique cette saison, l’équipe de Pep Guardiola a la chance d’égaler un record vieux de 120 ans à Wembley.

Pourtant, pour concéder un but dans sa campagne de FA Cup cette saison, City a marqué 17 buts sans réplique en cinq tours. En effet, ils ont battu Chelsea 4-0, Arsenal 1-0, Bristol City et Sheffield United 3-0, ainsi que Burnley 6-0.

Si ce record continue, avec leur capitaine Ilkay Gundogan soulevant le trophée à Wembley en gagnant sans encaisser de but, alors Manchester City deviendra la première équipe en plus de 100 ans à remporter la FA Cup sans encaisser de but dans n’importe quel match auquel ils jouent dans ce compétition de la saison.

Seuls Preston North End en 1889 et Bury en 1903 ont réussi à réaliser cet exploit auparavant, et City a une opportunité unique de rejoindre le club exclusif.

Ce ne serait cependant pas la première fois que City établirait un record dans la compétition cette saison. Après avoir atteint la finale de la FA Cup avec une victoire 3-0 contre Sheffield United en demi-finale, ils sont devenus la première équipe en 57 ans à le faire sans encaisser.

La toute première finale majeure entre Manchester City et Manchester United, City tente également de rejoindre ses rivaux pour devenir le triple vainqueur.

City a déjà remporté le trophée dans son cabinet cette saison, après avoir remporté le trophée de la Premier League par cinq points sur Arsenal. La FA Cup de samedi est leur deuxième opportunité, avec la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan le samedi 10 juin, l’occasion pour City de décrocher le triplé.

Mais d’abord, Manchester United se dresse sur leur chemin. L’équipe d’Erik ten Hag a déjà remporté la Coupe de la Ligue cette saison et cherche le doublé national sous le Néerlandais lors de sa première campagne à Old Trafford. Cela ajouterait à leur qualification pour la Ligue des champions.