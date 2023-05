Pep Guardiola a déclaré que ses joueurs de Manchester City pouvaient « visualiser » le triplé après avoir battu le Real Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des champions.

City a gagné 4-0 au stade Etihad pour remporter le match nul 5-1 au total et n’est plus qu’à trois victoires de remporter le titre de Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions au cours de la même saison.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Guardiola s’est à plusieurs reprises éloigné de parler d’un triplé – réalisé une seule fois auparavant dans le football anglais par Manchester United en 1999 – mais après avoir écrasé Madrid, le patron de City a admis que son équipe avait commencé à réfléchir à la perspective de s’inscrire dans l’histoire. livres.

« Laissez-moi gagner les deux premiers », a déclaré Guardiola lorsqu’il a été interrogé sur les chances de City de remporter le triplé. « En Premier League, nous sommes proches. Nous savons que nous avons besoin d’un match de plus et je dirais que nous jouons contre nos voisins [Manchester United] et contre une équipe italienne [Internazionale] en finale. La saison est vraiment, vraiment bonne, maintenant il faut la remonter. Nous sommes proches et bien sûr nous allons essayer.

« Nous sommes là, nous pouvons y penser, nous pouvons le visualiser. Nous sommes à trois matchs. Une de chacune des compétitions, nous pouvons le faire. »

La victoire palpitante de City sur Madrid est intervenue après leur sortie spectaculaire aux mains des géants espagnols au même stade de la Ligue des champions de l’année dernière. Madrid a marqué deux fois dans les arrêts de jeu lors du match retour en mai dernier pour réserver une place en finale aux dépens de City, et Guardiola a admis que la douleur de cette nuit au Bernabeu il y a 12 mois avait joué un rôle dans la performance.

Pep Guardiola, au centre, applaudit les supporters locaux après la victoire de Man City sur le Real Madrid. Getty Images

« J’ai eu le sentiment ces derniers jours que nous avions un mélange de calme et de tension pour jouer ce type de match », a déclaré Guardiola. « Après 10 ou 15 minutes, j’ai eu le sentiment que toute la douleur que nous avons eue pendant un an à partir de ce qui s’est passé la saison dernière était là aujourd’hui.

« C’était tellement dur et difficile la saison dernière. À ce moment-là, nous avons dû avaler du poison, et le football et le sport vous donnent toujours une autre chance. Quand le tirage au sort était à Madrid, j’ai dit » Ouais, je le veux « . Je le voulais parce que je pense qu’aujourd’hui tout était là. »

Jack Grealish de Manchester City, qui a tourmenté Madrid depuis l’aile du stade Etihad, a déclaré qu’il avait toujours rêvé de jouer en Ligue des champions.

« C’est incroyable. Je ne pense pas que beaucoup d’équipes feraient ça au Real Madrid », a déclaré Grealish. « Je ne sais pas ce que c’est, mais ça semble imparable. »

Le défenseur Kyle Walker, qui a égalé le rythme de l’attaquant rapide du Real Vinicius Junior et l’a gardé silencieux toute la soirée, a déclaré que le match avait été difficile.

« Je pense que les gars ont bien creusé, ils ont très bien contrôlé le ballon, surtout en première mi-temps », a déclaré Walker. « Nous avons franchi la ligne et c’est le principal.

« Vous devez avoir un peu d’arrogance, comme le font les attaquants. Je dis toujours de les affronter, j’utilise mon rythme. »