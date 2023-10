Manchester City vise son quatrième titre consécutif en Premier League cette saison – et Shaun Wright-Phillips pense qu’il est capable d’en remporter 10 de suite.

L’équipe de Pep Guardiola a réalisé le triplé la saison dernière et a remporté cinq des six derniers titres nationaux, alors que sa domination sur le football anglais se poursuit.

Aucune équipe n’a jamais remporté quatre titres de champion d’Angleterre consécutifs, mais le Bayern Munich a réussi son 10e titre consécutif en Allemagne en 2022, ajoutant un autre mandat la saison dernière – et l’ancien favori de Manchester City, Wright-Phillips, l’a déclaré. QuatreQuatreDeux que ce genre de chiffres pourrait être réalisable pour son ancien club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible pour City de gagner 10 victoires de suite, il a répondu : « Oui, je pense que oui. J’aimerais le penser et je pense que les joueurs le croiraient.

« Si vous écoutez les joueurs et la façon dont ils parlent, ils semblent avoir tellement faim de continuer à gagner davantage. C’est une chose difficile à obtenir et cela vient du manager – ils veulent toujours faire mieux, et les joueurs qui arrivent veulent rejoindre ce mouvement, donc ils ont aussi ce dynamisme supplémentaire. Quel que soit l’entraînement qu’ils suivent, mentalement et physiquement, c’est étonnant à voir.

Tottenham est actuellement en tête du classement de la Premier League après neuf matchs mais, même si Wright-Phillips ne s’attend pas à ce que la course au titre soit facile cette saison, il aime toujours City, qui n’a que deux points de retard.

“La façon dont ils jouent, ils sont difficiles à battre avec ce qu’ils ont”, a-t-il déclaré. FFTau nom de Paris sportifs Betway. “Les gens disaient que Haaland faisait une mauvaise saison, qu’il était resté silencieux, mais il marque, vous marquez un but par match. C’est votre travail fait – vous êtes un attaquant, c’est ce que vous êtes censé faire.

“Julian Alvarez est arrivé, il est probablement l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe maintenant, Phil Foden joue si bien, Jeremy Doku vole, John Stones est de retour en forme, Kyle Walker va de mieux en mieux, donc c’est difficile à voir. les équipes les battant pour remporter ce titre.

“C’est une saison très intéressante – si vous regardez les Spurs, le package surprise, personne ne les a vu venir et ils sont invaincus, tout comme Arsenal. Mais City a ce talent étrange, ils peuvent simplement enchaîner 13 victoires consécutives.

« La façon dont City a commencé la saison les a placés dans une position très puissante si l’on pense qu’ils continueront sur cette lancée à la fin de la saison. Normalement, ils démarrent lentement, puis entrent en jeu. Mais maintenant, ils ont bien commencé : ils avaient peut-être perdu deux matchs, mais avant cela, ils les avaient tous gagnés.

