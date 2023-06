Manchester City: Pep Guardiola et Kevin De Bruyne conviennent que la gloire en Ligue des champions est à la fois un rêve et une obsession | Nouvelles du football

Pep Guardiola et Kevin De Bruyne admettent que gagner la Ligue des champions est à la fois un rêve et une obsession pour Manchester City.

City tente de remporter la compétition pour la première fois et de compléter le triplé, alors qu’il affrontera l’Inter Milan en finale à Istanbul samedi.

L’équipe de Guardiola a dominé la scène nationale ces dernières années, mais a échoué à plusieurs reprises dans la course au premier prix européen, celui que le club convoite le plus.

Image:

City affronte l’Inter Milan à Istanbul samedi soir





Le meneur de jeu de la ville De Bruyne et le manager Guardiola ont tous deux pris la parole lors d’une conférence de presse d’avant-match au stade olympique d’Atatürk vendredi.

On a d’abord demandé à De Bruyne s’il pensait que la victoire était un « rêve » ou une « obsession ».

L’international belge a déclaré: « Peut-être les deux. Cela dépend à qui vous demandez. Chaque joueur professionnel veut gagner la Ligue des champions et être au top.

« Si vous pouvez gagner la Ligue des champions, vous avez atteint l’une des plus grandes choses que vous puissiez faire. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant en 2014, alors qu’il était entraîneur du Bayern Munich, Pep Guardiola a expliqué à quel point il est difficile pour les clubs de remporter des triplés.



Guardiola était d’accord lorsqu’on lui a posé la même question.

Le Catalan, qui a guidé Barcelone à deux reprises vers la victoire dans la compétition, a emmené City sept fois en huitièmes de finale, mais sa deuxième place en 2021 est la plus proche du succès.

« Absolument, c’est un rêve », a-t-il déclaré. « Pour réaliser des choses, vous devez avoir une part correcte d’obsession et de désir, c’est un mot positif, et la volonté d’essayer de le faire, mais bien sûr, c’est un rêve. »

On a ensuite demandé à Guardiola si lui et son équipe avaient appris de leur défaite contre Chelsea lors de la finale de 2021.

« J’aimerais te dire [we learned] cours [from the last final two years ago], mais je ne sais pas. C’est un jeu différent, c’est deux ans plus tard, beaucoup de choses se sont passées », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



On demande à Kevin De Bruyne de Manchester City si c’était « le coup de foudre » avec son coéquipier Erling Haaland avant la finale de la Ligue des champions



« Je suis à peu près sûr que ce que nous avions prévu, ce que nous avions en tête, c’était d’essayer d’avoir du succès, d’essayer de jouer un bon match contre Chelsea. Cela n’a pas fonctionné.

« Demain, ce sera pareil. Ayez un plan, ayez une idée, communiquez-la aux joueurs. Si nous avons du succès, les idées seront bonnes. Si c’est faux, les idées seront mauvaises. Nous sommes prêts. Les joueurs donneront absolument tout. »

« La chose la plus importante dans ces matchs est de penser que c’est 0-0 et que nous perdons. Nous ne perdons pas à 0-0. A 0-0, les équipes italiennes pensent qu’elles gagnent et qu’elles ne gagnent pas à 0-0. C’est pourquoi il faut avoir du rythme, mais en même temps, être stable et, aux bons moments, avancer. »

Inzaghi: L’Inter ne doit pas se tromper – Man City est le meilleur du monde

L’entraîneur-chef de l’Inter Milan Simone Inzaghi :

« Après avoir atteint la finale, nous n’avons pas eu le temps d’y penser car nous avions encore des matchs à jouer. Ce n’est que maintenant que nous réalisons ce que nous avons accompli mais nous ne sommes pas détendus.

« Nous sommes très concentrés et nous nous battrons pour chaque centimètre carré du terrain contre une excellente équipe. Nous devons être concentrés et ne faire aucune erreur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan, Wesley Sneijder, a déclaré qu’Erling Haaland avait fait une énorme différence pour Manchester City cette saison, mais conseille toujours à son ancien club de remporter la Ligue des champions aux tirs au but.



« Nous savons contre qui nous devons jouer. Nous savons que Manchester City est probablement le meilleur au monde. Ils l’ont prouvé, ils ont été battus très peu de fois. Nous savons ce qu’est un joueur Haaland. Nous aurons clairement un œil particulier sur lui.

« J’ai préparé quelque chose mais ce sera tout l’Inter qui devra défendre, en essayant de limiter non seulement Haaland mais tout City. »