Manchester City nomme CINQ capitaines de club après le vote de l’équipe

Manchester City a annoncé les cinq joueurs qui formeront le nouveau groupe de direction de l’équipe pour la campagne 2023/24, chaque star devant agir en tant que capitaine du club.

Après le départ d’Ilkay Gundogan pour Barcelone cet été, Manchester City avait besoin d’un nouveau capitaine de club. Le milieu de terrain allemand a succédé à Fernandinho au début de la saison 2022/23 et a remporté à la fin de la campagne les trois trophées majeurs dont dispose Manchester City.

Pep Guardiola a toujours mis en place un groupe de direction au stade Etihad basé sur un vote de l’équipe, et le dernier résultat a été révélé avant le match de phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Étoile rouge de Belgrade mardi soir.

Gundogan a réalisé le triplé lors de sa seule saison en tant que capitaine à Manchester City (Crédit image : Getty Images)

Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ruben Dias et Rodri font tous partie du groupe de direction et des nouveaux capitaines du club, Walker expliquant le résultat lors d’une conférence de presse d’avant-match.

« C’est [the vote] entrez et les cinq capitaines [have been] choisi », a révélé Walker. « Nous dirigerons l’équipe pendant la saison prévisible et veillerons à ce que les amendes soient payées. L’ordre n’a pas d’importance, c’est à moi de décider, Kevin [De Bruyne]Rodri, Rubén [Dias] et Bernardo Silva. Je suis honoré de diriger les joueurs et je montrerai l’exemple.

« On ne fait pas d’amendes, si c’est arriver avec 10 minutes de retard à une réunion d’équipe, c’est payer un repas. S’il y a quelqu’un pour le récupérer, c’est Ruben [Dias] et Rodri.

Walker, Silva et Dias font tous partie de l’équipe dirigeante de Manchester City (Crédit image : Getty Images)

« Bernardo a montré sur le terrain à quel point il est important pour l’équipe. En dehors du terrain, ce que vous ne voyez pas, il a une très bonne relation avec le manager, si nous voulons des jours de congé, nous lui demanderons de le demander.

Kevin De Bruyne a débuté la saison en portant le brassard lors de la victoire 3-0 de City contre Burnley lors de la première journée, mais une blessure l’a tenu à l’écart de l’équipe depuis. Walker lui-même a ensuite pris la responsabilité sur le terrain lors des quatre matches suivants.

Le joueur de 33 ans a également conclu la semaine dernière un nouvel accord qui le maintiendra à Manchester City jusqu’à l’été 2026, soulignant son engagement envers le club après d’intenses spéculations au cours de l’été le liant au Bayern Munich.

