Manchester City n’est pas l’équipe intouchable pour 2022/23

Indiscutablement, Manchester City entre dans la campagne de Premier League 2022/23 en tant que grand favori. Selon Vegas Insider, Manchester City est le favori des paris pour remporter la ligue à -175. D’autres opinions et prédictions indiquent que les Citizens ont remporté une cinquième Premier League au cours des six dernières tentatives.

Une équipe déjà empilée avait un trou dans sa formation il y a une saison. L’équipe coûteusement constituée de City a raté un attaquant de classe mondiale.

Erling Haaland entre maintenant dans la mêlée à l’Etihad pour faire paraître Manchester City trop fort pour ses rivaux, encore une fois. De plus, il semble que City occupera cette position pendant la prochaine décennie ou plus avec de nombreux jeunes talents.

Cependant, certains départs récents et clés pourraient nuire à ce positionnement relativement confortable dans le football anglais. Raheem Sterling et Gabriel Jesus sont partis respectivement pour les rivaux de la ligue Chelsea et Arsenal. Maintenant, Bernardo Silva est un nom qui sortirait avec Barcelone en tant que prétendant principal. Par conséquent, il semble que City traverse une sorte de transition.

Par conséquent, la course au titre 2022/23 devrait être beaucoup plus proche que les gens ne le prédisent. Tout cela malgré l’arrivée de Haaland à Manchester.

“Réoutiller” Manchester City en 2022/23

Haaland est un super talent. Sa sortie au Borussia Dortmund l’a établi comme l’un des meilleurs finisseurs du football mondial. Cela étant dit, il sera difficile de recréer son total de buts par match de la Bundesliga en Premier League anglaise. Même dans ce cas, cela ne suffira peut-être pas à assurer à City le titre pour la troisième année consécutive.

La priorité de cette saison est l’UEFA Champions League. Pep Guardiola et les propriétaires de Manchester City cherchent à mettre fin à la malédiction qui leur a été infligée par l’ancien joueur Yaya Touré. Pour cette raison, le temps de jeu d’Erling Haaland fait l’objet d’un examen minutieux pour s’assurer qu’il est en forme pour les plus grands matchs, en particulier plus tard dans la saison. Avec ce raisonnement, attendez-vous à ce que Haaland commence un maximum de 30 matchs de Premier League. Compte tenu de son taux de frappe actuel et scandaleux, cela rapporte environ 30 buts en championnat.

Sur le papier, c’est un titre gagnant. Pourtant, enlevez les 29 buts de Sterling, Jesus et Silva, et ces mathématiques ne sont pas aussi agréables à regarder. De plus, ces trois-là se sont combinés pour 19 passes décisives au cours de la seule saison dernière en Premier League. Pendant son séjour au Borussia Dortmund, Haaland était un buteur inconditionnel. Ses 18 passes décisives en deux saisons et demie de championnat ne sont pas mauvaises, surtout compte tenu de son total de buts. Pourtant, il ne peut pas être un catalyseur d’opportunités comme certains des anciens joueurs de City.

Dépendance envers les autres joueurs

Oui, les buts de Haaland compensent cette perte. Mais, Pep dépend désormais d’options moins fiables. Jack Grealish a sous-performé après son déménagement à Manchester. Riyad Mahrez montre des éclairs de grandeur, mais il peut être quelque peu incohérent. Ensuite, il y a un potentiel considérable concernant Phil Foden et Julian Alvarez. Cependant, ils font maintenant face au poids de la pression sans les trois options susmentionnées également. Même alors, le départ de Bernardo Silva n’est qu’une rumeur pour le moment.

Heureusement pour City, Liverpool, les rivaux les plus clairs pour la course au titre, est dans une situation similaire. Sadio Mané est parti pour le Bayern Munich, et Darwin Núñez a sûrement besoin de temps pour s’adapter au jeu de Premier League et au système de Jurgen Klopp. Peu de gens prétendent que Liverpool et City sont les favoris pour remporter la ligue.

Cependant, les deux entrent dans la saison dans une sorte de reconstruction. Le discours de City s’enfuyant avec le titre est un peu prématuré. Ensuite, avec le renforcement de Tottenham, Chelsea et Arsenal, nous pourrions constater que cette saison est la course au titre la plus excitante que nous ayons eue depuis des années.

PHOTO : Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images