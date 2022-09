Manchester City ne peut pas compter uniquement sur Erling Haaland en Ligue des champions

Pep Guardiola a averti Manchester City que s’ils devenaient trop dépendants d’Erling Haaland, ils ne mettraient pas fin à leur quête pour remporter la Ligue des champions.

City entame sa dernière campagne européenne avec un voyage à Séville mardi soir, quatre mois après sa sortie déchirante en demi-finale contre le Real Madrid la saison dernière.

Guardiola a déclaré que Haaland, qui a marqué 10 buts lors de ses six premiers matchs de Premier League, a amélioré son équipe, mais insiste sur le fait que le Norvégien ne sera pas en mesure de renvoyer City au succès de la Ligue des champions par lui-même.

“Si nous mettons tout sur les épaules d’Erling, nous n’allons pas gagner la Ligue des champions”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse lundi. “Nous essayons de l’aider à marquer des buts. Nous l’avons convaincu de venir ici car il sentait que nous n’avions pas d’attaquants et qu’il pouvait jouer avec nous.

“Je comprends que tout le monde parle d’Erling, mais j’ai trois ou quatre nouveaux joueurs et je veux qu’ils s’installent. J’espère qu’il pourra nous aider, mais nous ne gagnerons pas juste à cause de lui et nous ne perdrons pas juste à cause de lui. Il a une qualité spéciale et peut-être qu’il peut résoudre les problèmes que nous avons, certainement, mais nous devons aussi bien jouer en équipe.”

Haaland a de bons souvenirs de Séville après avoir marqué quatre fois alors que le Borussia Dortmund a éliminé l’équipe espagnole 5-4 au total lors des huitièmes de finale en 2021.

Son record en Ligue des champions est déjà de 23 buts en seulement 19 matchs et il affrontera une équipe de Séville qui a mal débuté la saison après avoir échoué à remporter l’un de ses quatre premiers matchs en Liga.

“City sans Haaland était déjà une équipe exceptionnelle”, a déclaré l’entraîneur de Séville Julen Lopetegui. “Ils ont des joueurs du plus haut niveau à chaque poste et maintenant avec Haaland, ils sont plus forts et ont plus d’alternatives.

“Nous jouons contre un rival de très haut niveau, ils font partie des meilleures équipes du monde, d’autant plus à cause de la nouvelle option qu’ils ont à Haaland, ce qui les rend plus complets, mais nous nous concentrons sur nous-mêmes.”

Guardiola sera privé de Kyle Walker et John Stones pour le match au stade Ramon Sanchez-Pizjuan après que le duo ait été exclu pour blessures. Aymeric Laporte est également porté disparu et Guardiola dit qu’il est “chanceux” que le club ait agi rapidement pour signer Manuel Akanji de Dortmund le jour de la date limite pour fournir une couverture à l’arrière.

“Kyle n’est pas grand-chose, mais je ne sais pas s’il sera prêt avant la trêve internationale. Blessures musculaires”, a déclaré Guardiola. « Jean est arrivé [at training on Monday] ne se sent pas bien. C’est pour ça qu’on a de la chance d’avoir amené Manu au club, on a amené un autre joueur à ce poste.

“Je pense principalement qu’avec ce calendrier incroyable, ils ne peuvent pas le maintenir longtemps.”