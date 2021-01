Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il « n’avait pas beaucoup de joueurs » pour la demi-finale de la Coupe Carabao avec Manchester United.

L’équipe de la ville a été touchée par une épidémie de COVID-19 qui a obligé la base d’entraînement du club à fermer temporairement.

Ils ont battu Chelsea 3-1 à Stamford Bridge dimanche sans Ederson, Kyle Walker, Ferran Torres et Gabriel Jesus et Guardiola dit qu’il a encore des nombres limités à choisir avant le derby à Old Trafford mercredi.

« Nous n’avons pas beaucoup de joueurs et comme je l’ai dit après la première conférence de presse, jouer un ou deux matchs est acceptable mais si cela dure longtemps et que je ne peux utiliser que 14 ou 15 joueurs, ce sera plus difficile », dit Guardiola.

«Comme tout le monde dans le monde, nous nous adaptons, il faut adapter au maximum nos vies et nos métiers et nous n’avons pas d’alternative.

« Le plus important est que les gars qui ont un COVID puissent bien récupérer et que les gars le gèrent bien et essaient de l’éviter autant que possible. »

City fait face à une équipe de United qui est à égalité de points avec Liverpool, leader de la Premier League, après une série de matchs nationaux invaincus qui remonte au 1er novembre. United sera l’un des principaux challengers pour le trophée.

« Ils ont toujours été des prétendants », a-t-il déclaré.

« Chaque année, quand nous commençons la saison, United est un prétendant. Si cela ne s’est pas produit au cours des dernières saisons, c’est une question pour eux.

«Des années auparavant, c’était entre deux, peut-être trois, mais pas plus. Maintenant, il y a beaucoup d’équipes et tout le monde peut gagner et tout le monde peut perdre.

« Nous allons maintenant voir la cohérence de chaque club et les hauts et les bas, chaque club a de bons et de mauvais moments.

«Tant que la compétition se poursuivra, je pense que les grandes équipes vont perdre moins de points. C’est la vraie compétition de Premier League où tout le monde peut battre tout le monde.

« Il s’agit d’être calme, d’être frais pour le moment du jeu, de prier pour ne pas être infecté par cette situation pandémique dans le monde et d’être frais au moment où le jeu commence. »