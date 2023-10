Manchester City motivé à répéter sa gloire en Ligue des champions face au RB Leipzig

Le défenseur central de Manchester City, Ruben Dias, a déclaré que son équipe avait toujours envie de répéter ses exploits de la saison précédente avant son match de Ligue des champions contre le RB Leipzig mercredi.

Dias a expliqué la motivation de City en disant : « Plus beau que de gagner une Ligue des Champions, c’est d’en gagner deux de suite, il en va de même pour la FA Cup. »

L’entraîneur de City, Pep Guardiola, a déclaré que le milieu de terrain Bernardo Silva était sur le point de revenir de blessure et qu’il prendrait le vol pour l’Allemagne, aux côtés du défenseur John Stones.

« Ils se sentent mieux, Bernardo mieux que John », a déclaré Guardiola.

« Ils sont de retour, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. »

EN SAVOIR PLUS: « Toute cette histoire a été assez difficile », réfléchit David Beckham à propos de son tristement célèbre carton rouge pour la Coupe du monde – News18

Le vol de City a été retardé en raison des conditions météorologiques, mais les champions d’Angleterre devraient néanmoins arriver un jour avant le match.

Guardiola a déclaré que le défenseur Josko Gvardiol, qui a déménagé de Leipzig à City cet été, « s’était bien installé » et avait déjà montré son « énorme qualité ».

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, City a battu Leipzig 7-0 lors du match retour de leurs huitièmes de finale, mais l’entraîneur du RB, Marco Rose, a déclaré que cette raclée appartenait à « l’histoire ».

La victoire éclatante de City lors du match à domicile de la saison dernière, avec Erling Haaland marquant cinq buts en une heure, les a aidés à se propulser vers un premier titre en Ligue des champions.

« Cela ne faisait pas partie de la préparation du match, car c’est de l’histoire », a déclaré Rose mardi à Leipzig.

« Tout s’est réuni pour eux dans ce match et bien sûr, nous étions extrêmement insatisfaits de l’ampleur du résultat.

EN SAVOIR PLUS: Mykhailo Mudryk marque son premier but en Premier League alors que Chelsea bat Fulham et passe à la 11e place – News18

« Mais nous sommes dans une nouvelle saison et nous nous en sortons plutôt bien en ce moment. »

Leipzig a remporté sept des neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison et entre dans le match après un match nul 2-2 à domicile contre le champion d’Allemagne du Bayern Munich.

Rose a déclaré que son équipe pourrait tirer des points positifs du match à domicile contre City la saison dernière, où Leipzig s’est battu dur pour faire match nul 1-1.

« Nous savons que nous avons très bien joué à domicile et pour que cela se reproduise demain, il faut beaucoup courir et souffrir. »

Rose a répondu « oui » lorsqu’on lui a demandé si City était la meilleure équipe du monde.

« Mais cela ne nous aide pas et cela n’aide pas City », a-t-il ajouté. « C’est le football et nous jouerons à 11 contre 11.

« Nous connaissons la qualité de City. Nous aurons besoin d’une excellente performance et d’une part de chance.

City est entré dans le match dans une rare série de mauvaise forme, après avoir perdu deux matchs de suite pour la première fois depuis janvier.

Le milieu de terrain Kevin De Bruyne est un absent de longue date de City, mais Rose a souligné les autres options qui s’offrent à eux.

« Même lorsque De Bruyne et Bernardo Silva sont absents, arrive (Mateo) Kovacic, puis Phil Foden, qui s’est très bien développé », a-t-il déclaré.

Rose a ajouté qu’il avait hâte de revoir Gvardiol, qualifiant le défenseur central croate de « grand joueur et gars formidable ».

L’entraîneur de Leipzig a confirmé que l’ailier Benjamin Henrichs manquera l’affrontement en raison d’une blessure, tandis que l’attaquant international espagnol Dani Olmo est également exclu alors qu’il poursuit sa convalescence après une blessure.

L’ancien attaquant de Chelsea, Timo Werner, devrait cependant faire son retour après une plainte au dos.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)