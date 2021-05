Manchester City, Liverpool au Real Madrid et Barcelone, un regard sur les conceptions de kits qui ont fui jusqu’à présent avant la nouvelle saison

Avec Manchester City sacré champion de Premier League en 2020-2021, il peut s’écouler quelques mois entre la fin de la saison et le début d’une nouvelle, entrecoupée par l’Euro 2020 entre les deux. La plupart des clubs et des supporters espèrent être de retour en pleine capacité lors de matchs dans les meilleures ligues européennes pour l’amour du jeu et revenir à l’ère de la normalité pré-pandémique. Cependant, le jeu le plus aimé de la planète est tout aussi célèbre pour le déploiement de nouveaux maillots d’équipe sortis chaque année.

Selon le rapport de Footy Headlines, les clubs de Premier League Arsenal, Chelsea et le géant de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, ont déjà dévoilé certains de leurs designs pour la prochaine saison 2021-22. La publication a également partagé une liste de tous les designs 2021-22 divulgués de la Premier League, de la Liga, de la Serie A et plus encore.

Bundesliga

Bayern Munich: Le Bayern Munich a remporté un neuvième titre consécutif en Bundesliga le week-end dernier et le nouveau kit fabriqué par Adidas semble déjà être un succès. Le maillot domicile devrait être un rouge bicolore, tandis que le maillot extérieur sera principalement un maillot extérieur noir avec des garnitures dorées. Il y a des rapports d’une troisième option qui a une chemise blanche complétée par un graphique de montagne bleu et des détails rouges.

Maillot domicile:

Un moyen:

La troisième:

Borussia Dortmund

Après que les fans ont fortement réagi contre un nouveau design présumé, le club bavarois a décidé de changer de maillot. Leur nouveau kit maison pourrait être l’un des meilleurs d’Europe, alors que Dortmund revisitait à nouveau son célèbre design à bandes noires.

la Ligue

Atletico Madrid

Le club espagnol portera probablement un maillot domicile plus abstrait, flou et taché de rouge et de blanc. Le kit extérieur est une chemise bleu foncé, mais avec un fondu rose-rouge abstrait vers le bas de la chemise, dans un short assorti.

Domicile:

Un moyen:

Barcelone

Le Barça pourrait également emprunter la voie abstraite en 2021-2022. Le nouveau kit maison prévu par Nike a différents styles et mélanges. Les shorts sont les plus frappants et devraient être des moitiés bleues et rouges. Cependant, il n’y a pas de nouvelles sur le maillot extérieur.

Domicile:

Real Madrid

Les couleurs de garniture bleu et orange peuvent orner le nouveau kit de maison. Le bleu devrait être la couleur principale du maillot extérieur du Real.

Domicile:

Un moyen:

Ligue 1

Paris Saint Germain: Produit par la marque Jordan de Nike, le kit domicile du PSG arborera le logo emblématique «Jumpman». Leur troisième kit a le swoosh Nike, au lieu du logo Jordan.

Domicile:

La troisième:

première ligue

Arsenal

Le nouveau kit pour la maison des Gunners pour 2020-21 peut incorporer des accents bleu marine dans le design, au-delà du rouge et du blanc habituels. Alors que le club a officiellement dévoilé son kit extérieur qui voit le retour du légendaire logo du canon. Un troisième kit inspiré des années 1990 a des nuances d’éclair bleu qui pourraient être notre préféré du groupe.

Domicile:

Un moyen:

La troisième:

Chelsea

Le nouveau maillot domicile des Blues est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées! Il semble inspiré par une texture qui saigne les yeux qui a peut-être émergé à la fin des années 1960. Cependant, ils peuvent arborer un kit jaune dans les matches à l’extérieur.

Domicile:

Un moyen:

Liverpool

Le kit pour la maison 2021-22 peut être une teinte plus claire pour compenser et contraster la teinte traditionnelle du rouge plus foncé actuel. Tandis qu’un maillot extérieur blanc cassé avec une bordure rouge plus brillante correspond également aux détails du kit domicile. Un troisième kit devrait comporter des garnitures rouges, grises et blanches.

Domicile:

Un moyen:

La troisième:

Manchester City

Les nouveaux champions de la Premier League auront peut-être un look tout à fait différent la saison prochaine. Il peut y avoir des ajustements intéressants avec la palette de couleurs bleu et blanc, mais le partenariat avec Puma pourrait surprendre avec la texturation. Les détails sur le kit extérieur et le troisième sont toujours attendus.

Domicile:

