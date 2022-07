Manchester City identifie une alternative au Cucurella de Brighton

Une nouvelle mise à jour sur la chasse à l’arrière gauche de Manchester City est apparue dimanche.

Le principal arrière gauche auquel Manchester City a été lié cet été est Marc Cucurella de Brighton.

Fabrizio Romano a écrit plus tôt ce mois-ci que l’intérêt du Citizen pour l’arrière gauche est très sérieux et qu’une offre est attendue à Brighton :

“Je suis sûr que les fans de Manchester City seront impatients d’avoir une mise à jour sur Marc Cucurella, et les choses pourraient bientôt commencer à bouger”, a écrit Romano.

“Malgré certaines mentions du fait que Chelsea le regarde également, pour le moment, il n’y a que Man City dans la course pour Cucurella, bien qu’ils devront évidemment agir rapidement pour éviter que d’autres clubs n’entrent dans la course.

“L’intérêt de City est déjà très sérieux depuis des mois et une offre officielle est attendue à Brighton : le club ne confirme pas les chiffres du prix, mais il pourrait se situer autour de 55-60 M€. Man City reprendra bientôt contact avec Brighton pour Cucurella.

Cependant, des rapports plus récents suggèrent que City ne veut pas répondre au prix demandé par les Seagulls pour l’Espagnol.

Et maintenant, il a été affirmé que les Sky Blues se concentreraient sur l’arrière gauche du VfB Stuttgart, Borna Sosa, si un mouvement pour Marc Cucurella échouait.

#ManCity se concentrera sur l’arrière gauche du VfB Stuttgart, Borna Sosa si un transfert pour Marc Cucurella échoue. [@cfbayern/@altobelli13] – City Xtra (@City_Xtra) 24 juillet 2022

Borna Sosa a rejoint Stuttgart en juillet 2018, quittant le club de longue date du Dinamo Zagreb.

Sosa a depuis joué à 83 reprises pour l’équipe allemande, inscrivant trois buts et 23 passes décisives.

Sosa, un arrière gauche naturel, a excellé dans un système de défense à cinq en tant qu’ailier arrière et a marqué deux buts et neuf passes décisives en 30 matchs la saison dernière, en grande partie à partir d’un poste d’arrière gauche.

Le natif de Zagreb a également fait ses débuts en Croatie récemment, marquant six apparitions depuis septembre 2021.

