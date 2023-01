Manchester City gagne, mais a des problèmes de possession

Le problème pour les élèves de niveau A du monde entier est qu’un B à n’importe quel test fait sourciller.

Malgré leurs récentes victoires, les performances de Manchester City sur le ballon n’ont pas été aussi convaincantes qu’en début de saison ou ces dernières années. Le mouvement et la dynamique contre Wolverhampton Wanderers dimanche dernier donnaient l’impression que City prenait son rythme, mais contre Arsenal, il était à nouveau hors du rythme.

L’incohérence de City sur le ballon est différente de l’équipe de classe A de Pep Guardiola. L’embrouille de Liverpool dans la coupe Carabao le 22 décembre a donné le signal que City était de retour, mais le 4-3-3 étroit de Chelsea les a annulés en première mi-temps à Stamford Bridge le 5 janvier avant que Guardiola ne modifie les choses.

City a ensuite été préparé pour cette forme étroite lors du match de la FA Cup contre le même adversaire le 8 janvier, passant d’une accumulation de 3-2 à jouer avec de larges arrières latéraux dans un dos quatre après huit minutes. Ensuite, ils n’ont pas pu contourner le 4-2-3-1 de Southampton lors du prochain tour de la coupe Carabao le 11 janvier – probablement le pire match de City cette saison.

Ces ratés dans la phase de possession sont inquiétants, même si City gagne encore des matches. Les solutions de milieu de partie de Guardiola aident, mais à plus de trois reprises, City n’a pas trouvé de solution pour contourner la presse adverse ou la briser dans les 45 premières minutes. Les ajustements tactiques améliorent City, mais les matchs d’Arsenal et de Tottenham ont été gagnés sur des moments plutôt que sur une idée méthodique claire.

Contre Manchester United le 14 janvier, City a réussi un tir cadré et pendant les 45 premières minutes, ils n’ont pas pu briser l’équipe d’Erik ten Hag. Le pressing de United s’est concentré sur Fred et Casemiro, marquant Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, Christian Eriksen poussant pour presser Rodri, et les trois premiers se déplaçant pour aider Anthony Martial à presser les défenseurs centraux de City.

Lorsque City avait le ballon sur son côté droit, Bruno Fernandes rentrait à l’intérieur pour faire pression sur Nathan Ake et Marcus Rashford maintenait une position plus large pour garder un œil sur Kyle Walker…

… et lorsque City a changé le jeu de l’autre côté, les rôles des joueurs de United ont été inversés. Rashford s’est déplacé à l’intérieur pour presser Manuel Akanji et Fernandes était maintenant plus large pour presser Joao Cancelo. Pendant ce temps derrière eux, le marquage du milieu de terrain de City était le même.

L’approche de United a parié que City ne trouverait pas l’arrière libre de l’autre côté, et cela a fonctionné pendant la moitié du match. En seconde période, Walker s’est déplacé à l’intérieur pour offrir une option de dépassement à travers le bloc United et du côté aveugle de Rashford.

Cela s’est avéré un succès et les défenseurs de City ont trouvé Walker dans des positions plus menaçantes. Dans cet exemple, Akanji joue le ballon au milieu de terrain vers Walker, qui est libre parce que Fred marque De Bruyne.

Pendant les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, cette solution a fonctionné car City a réussi à casser la presse de United à plusieurs reprises avant de marquer le premier match sur son côté droit. Le jeu de possession de City s’est ensuite étrangement effondré et les transitions de United ont eu raison d’eux.

Lors du retour 4-2 de City contre Tottenham, les champions semblaient incapables de briser le bloc défensif 5-4-1 des Spurs en première mi-temps. Et dans certaines parties de cela, le pressing des Spurs a étouffé la possession de City.

Le 3-4-3 d’Antonio Conte signifiait qu’il était facile d’égaler le 3-2 de City…

… et Cristian Romero et Ben Davies étaient heureux d’avancer pour empêcher les passes directes vers Ilkay Gundogan et Julian Alvarez.

Cela a conduit au premier but des Spurs après une erreur d’Ederson. Avant que le gardien brésilien ne fasse la passe à Rodri, les joueurs des Spurs se préparent à presser. Romero sur Gundogan, Ivan Perisic sur Rico Lewis et Pierre-Emile Hojbjerg marquant Alvarez dans le cercle central. Le joueur principal ici est Rodrigo Bentancur, qui marque étroitement Rodri (jaune).

Alors quand Ederson joue la passe contre le mouvement de Rodri…

…Bentancur bondit et force Rodri dans une passe rapide qui est interceptée par Dejan Kulusevski pour marquer.

Encore une fois, c’était une mi-temps où la performance de City hors du ballon était bien meilleure que dessus. Comme ce fut la seconde mi-temps où ils ont marqué quatre. Ces buts concernaient davantage l’éclat individuel des joueurs de City – principalement Riyad Mahrez – que la domination régulière de City en possession à laquelle nous sommes habitués.

Contre Arsenal, c’est un marquage d’homme à homme plus agressif qui a causé des problèmes à City. Arsenal a appuyé sur la montée en puissance 3-2 de City et vous pouvez voir ici à quel point Kieran Tierney (jaune) est pour marquer De Bruyne. Dans cette attaque, City retourne à Stefan Ortega car ils ne trouvent pas d’option de dépassement progressif…

… et quand Ortega essaie de faire passer le ballon à Mahrez, Gabriel (jaune) respire dans son cou et intercepte la passe.

Le mouvement de De Bruyne a été régulièrement repris par Gabriel et Tierney qui ont échangé les marqueurs entre eux en douceur. Ici, c’est Gabriel (rouge) qui marque De Bruyne tandis que Tierney (jaune) presse Mahrez…

… mais quand le ballon revient aux défenseurs de City et que De Bruyne tombe, Gabriel fait signe à Tierney de remonter et de marquer De Bruyne…

… ce qui place City dans une situation difficile où ils dépendent de longues balles dans Erling Haaland et essaient de gagner les deuxièmes balles. Ortega va longtemps ici et Arsenal récupère confortablement la possession.

La configuration d’homme à homme d’Arsenal a perturbé le jeu de possession de City, et même lorsque Guardiola a présenté Walker comme un débouché aérien sur la droite au lieu de Mahrez, cela a légèrement amélioré City, mais pas au point de dominer le match.

Le vainqueur de City est venu de nulle part, une remise en jeu sur le côté gauche qui est finalement tombée sur un Alvarez non marqué. Après cela, City n’avait plus besoin de contrôler le jeu car l’état du jeu avait changé. Le contournement du pressage n’était pas nécessaire.

“L’homme à homme quand cela se produit, (cela) rend le processus difficile parce que notre homme libre n’est que Stefan (Ortega).” dit Guardiola.

City a peut-être gagné, mais les questions sur ses performances avec le ballon augmentent match après match.

Toutes ces notes B ne sont pas un hasard, quelque chose doit être réparé.