Manchester City fait face à une bataille difficile pour le titre avec la blessure de De Bruyne

Le paysage de la Premier League est sur le point de changer considérablement cette saison, alors que Manchester City chasse une autre Premier League avec l’obstacle inattendu de Kevin De Bruyne qui se blesse gravement. Le Belge est absent pour . Cela jette un doute considérable sur la tentative de Manchester City de remporter une troisième couronne consécutive en Premier League.

La saison dernière, la présence d’İlkay Gündoğan a amorti l’absence de Kevin De Bruyne. L’Allemand a montré sa maîtrise sur le terrain et a habilement orchestré le jeu de l’équipe. Cependant, Gündoğan est parti à Barcelone et Riyad Mahrez a déménagé à Al-Ahli. Maintenant, les options de milieu de terrain à City ont subi une transformation substantielle. L’accord prévu avec Lucas Paquetá semble vaciller. Par conséquent, City est confronté à la question de savoir qui peut intervenir pour combler le vide important de De Bruyne.

Un côté de la ville qui change

En tournant notre attention vers le banc lors du match inaugural de City de la saison 2023/24 contre Burnley, les options pour remplacer De Bruyne deviennent un sujet de préoccupation. Mateo Kovačić, bien qu’un joueur capable, possède un style de jeu distinct de De Bruyne et n’a pas été acquis avec une telle éventualité à l’esprit. Le départ d’Aymeric Laporte, un défenseur fiable, diminue encore les options défensives de l’équipe.

Les goûts de Cole Palmer, James McAtee et Kalvin Phillips offrent un potentiel. Chacun doit encore s’imposer comme des substituts percutants. Malgré l’acquisition de Phillips la saison dernière, il est resté à la périphérie en raison de blessures. Son rôle est limité par la présence de l’exceptionnel Rodri.

Manchester City doit remplacer Kevin De Bruyne

La rotation continue entre Jack Grealish et Phil Foden au milieu de terrain ajoute une couche d’imprévisibilité. L’un d’eux entre potentiellement dans le vide laissé par De Bruyne.

Cette année, City participe à diverses compétitions. Les tensions de participer à un grand nombre de matches sont palpables. L’équipe a disputé 61 matchs stupéfiants au cours de la saison précédente. Avec la Coupe du monde des clubs qui s’ajoute à ces compétitions, City a besoin de plus d’engagement. Même avec la meilleure condition physique, les rigueurs d’un tel calendrier nécessitent un banc profond pour maintenir les niveaux de performance.

L’admission franche de Rodri sur le bilan physique de jouer constamment de nombreux matchs renforce l’importance de la rotation et d’un repos adéquat.

« Je ne me souviens pas exactement des matchs que j’ai joués mais je pense que je dois en parler avec le club et avec l’entraîneur car commencer 57, 59 matchs et jouer 60 ans en général n’est pas sain », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez le faire une saison mais deux ou trois de suite, cela pourrait être pire pour l’équipe dans le sens où le physique peut chuter, nous devons donc faire attention à ce genre de choses et, bien sûr, avec mon peuple, nous J’ai déjà parlé et dit que ça ne pouvait pas être comme ça… D’un autre côté, l’année dernière, j’avais le sentiment qu’on se battait pour tout, alors j’ai dû pousser mon corps à la limite — c’est pourquoi parfois je me sens comme ça à la fin de la saison, mais pour moi c’était génial.

La bataille de Pep

Sans aucun doute, Pep Guardiola a été acclamé pour ses prouesses managériales. Mais City fait face à un banc affaibli par rapport à la saison dernière. L’absence de De Bruyne jette une ombre supplémentaire sur les perspectives de titre de City. Le sens stratégique de Guardiola fait face à un autre test alors qu’il relève les défis de nouvelles circonstances.

La route pour conserver la couronne de Premier League est devenue beaucoup plus difficile pour Manchester City cette saison. Désormais, les champions en titre affrontent un paysage modifié. La capacité du club à surmonter les obstacles et à maintenir ses normes élevées est un récit intrigant à suivre tout au long de la campagne.

PHOTO: IMAGO / Photo de propagande