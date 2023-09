Manchester City fait face à des problèmes de voyage à Newcastle en fin de soirée

Pep Guardiola a révélé que Manchester City serait obligé de revenir de son match de Coupe Carabao contre Newcastle United en bus mercredi soir car il n’y a ni train ni avion disponibles.

Le match de City à St James’ Park se terminera vers 22 heures, heure du Royaume-Uni – si des tirs au but ne sont pas nécessaires – avant que l’équipe ne reprenne son voyage de 140 milles vers Manchester.

Le voyage prendra près de trois heures, bien plus que si City pouvait suivre son plan habituel et terminer le voyage en avion.

« Nous ne pouvons pas revenir en avion à cause d’un problème avec les avions », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mardi.

« On n’a pas d’avion pour rentrer, donc on doit prendre un bus, c’est deux ou trois heures plus tard, on arrive ici [in Manchester] donc, si tard et vendredi, nous nous rendrons chez les Wolves.

Les joueurs devraient rentrer à Manchester vers 2 heures du matin jeudi matin avant de s’entraîner à la City Football Academy. Le prochain match de City aura lieu contre les Wolves à Molineux samedi et le long voyage de retour aura un impact sur les préparatifs de Guardiola alors que son équipe cherche à poursuivre son début de saison parfait.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé », a ajouté Guardiola.

« Le team manager m’a dit que cela s’était produit lors de la précédente, je pense à Londres. Ce n’est pas un problème avec le bus mais nous arrivons beaucoup, beaucoup plus tard que prévu mais c’est comme ça. »

Guardiola a confirmé que Kalvin Phillips débutera contre Newcastle alors qu’il cherche des moyens de se passer de Rodri, qui purge une suspension de trois matches suite à son carton rouge contre Nottingham Forest.

Phillips n’a commencé que quatre matchs depuis son transfert de 42 millions de livres sterling de Leeds United il y a plus d’un an et était lié à un transfert loin de l’Etihad avant la nouvelle saison.

« Il a décidé de rester », a déclaré Guardiola.

« Le club a parlé avec lui et comme il ne disposait pas de beaucoup de minutes, il a dit non, je veux rester. C’est parfait, c’est une personne adorable.

« Il est ouvert d’esprit, veut toujours apprendre et veut aider et c’est ce que nous voulons essayer de faire. »