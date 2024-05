Manchester City face à l’exode : SIX joueurs qui pourraient sortir avec Pep Guardiola

Pep Guardiola est sur le point de terminer sa huitième saison à la tête de Manchester City et sait que la victoire lors des trois prochains matches scellera un quatrième titre consécutif en Premier League et un sixième championnat de son règne.

C’est désormais de loin le plus long séjour de Guardiola dans un club, dépassant largement les quatre années où il a dirigé Barcelone et les trois saisons au cours desquelles il a été à la tête du Bayern Munich. Mais combien de temps encore l’homme de 53 ans restera-t-il à l’Etihad ? Le contrat actuel de Guardiola expire fin 2025 et les rumeurs se multiplient selon lesquelles c’est la date à laquelle il fera ses adieux au club.

Si Guardiola met un terme à son activité dans 12 mois, l’un de ses joueurs de City en profitera-t-il pour le suivre hors de la porte ? Voici un aperçu des joueurs qui pourraient potentiellement faire exactement cela.

L’exode de Manchester City : 1. Kevin De Bruyne

Kévin De Bruyne

Comme Guardiola, le contrat de Kevin De Bruyne expirera en 2025, date à laquelle le meneur de jeu belge aura bientôt 34 ans.

Alors que les fans de City aimeraient voir leur talisman perdurer pour toujours et que son influence montre peu de signes de diminution, l’influence de Father Time pourrait être le facteur crucial ici.

2. Stéphane Ortega

Stefan Ortega, gardien de Manchester City (Crédit image : Alamy)

Le seul autre joueur dont le contrat expire en 2025 est le gardien suppléant Stefan Ortega. Un an plus âgé qu’Ederson, le n°1 de City, l’Allemand devra peut-être partir s’il veut jouer régulièrement en équipe première avant la fin de ses années de pointe.

3. Kyle Walker

Kyle Walker

Le défenseur anglais a signé un nouvel accord avec le club l’été dernier pour mettre fin aux espoirs du Bayern Munich de le signer, ce qui signifie qu’il est sous contrat jusqu’en 2026.

Mais la rumeur dit que l’équipe allemande serait de retour pour lui et à l’âge de 33 ans, si Walker souhaite rejoindre son ancien coéquipier Harry Kane en Bavière ou se lancer dans un autre nouveau défi, le temps presse.

4. Erling Haaland

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland (Crédit image : Getty Images)

Le Soulier d’Or de l’année dernière est sous contrat jusqu’en 2027, mais tant qu’il continuera à marquer à un rythme record, les plus grands clubs européens seront toujours intéressés à le signer.

Alors que Haaland semble heureux à Manchester, un futur départ de Guardiola pourrait être le catalyseur pour que l’un de ses prétendants potentiels fasse un pas, au milieu d’une clause de libération de 170 millions de livres sterling.

5. Jack Grealish

(Crédit image : Getty Images)

Si la saison prochaine doit être la dernière campagne de Pep à Manchester, Jack Grealish voudra rebondir après une année qui a été une année difficile, car une série de blessures ont limité son action.

Comme Haaland, Grealish est sous contrat jusqu’en 2027, mais une séparation avec Guardiola pourrait voir l’un des admirateurs de l’ailier déménager pour lui.

6. Bernardo Silva

Bernardo Silva de Manchester City

Le Portugais a une clause libératoire de 50 millions de livres sterling dans son contrat qui court jusqu’en 2026 et, à l’âge de 29 ans, il aurait probablement un autre grand pas en lui, s’il avait envie de relever un nouveau défi.

L’un des joueurs préférés de Guardiola, Silva pourrait voir une future sortie de Pep (Pexit, ça vous tente ?) comme l’occasion de tenter sa chance en Italie ou en Espagne.

