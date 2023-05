Manchester City était meilleur et méritait de gagner, déclare Carlo Ancelotti

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a admis qu’ils avaient été battus par la meilleure équipe alors qu’ils avaient subi une démolition douloureuse 4-0 à Manchester City mercredi qui a complété une défaite cumulée 5-1 en demi-finale de la Ligue des champions.

City, qui a été battu par le Real au même stade la saison dernière, a vengé cette défaite déchirante avec une brillante performance devant ses fans en liesse, seul le gardien du Real Thibaut Courtois les empêchant d’infliger encore plus de dégâts.

« Ils ont mieux joué que nous et méritaient de gagner », a déclaré Ancelotti aux journalistes.

« Ils ont mis beaucoup de pression au début, cela a bien fonctionné pour eux car ils nous ont rendu très difficile la mise en jeu du ballon et ils ont pris deux buts d’avance.

« A partir de là, il a été difficile de se remettre dans le match. Nous avons essayé en deuxième mi-temps… mais ça n’a pas marché. »

Ancelotti a admis que c’était une nuit douloureuse mais a déclaré qu’il était trop tôt pour analyser ce qui s’était mal passé.

« Évaluer aujourd’hui, en ce moment, n’a aucun sens », a-t-il déclaré.

« C’est une défaite qui fait mal, ça fait très mal. Mais cela peut arriver. Nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions contre un adversaire fort, ils ont mieux joué et nous ont laissé sans finale. Nous devons apprendre et pour la saison prochaine, être meilleurs. »

Un an après avoir remporté un doublé en Liga et en Ligue des champions et être devenu le premier entraîneur à remporter des titres dans chacune des cinq meilleures ligues européennes, Ancelotti était sur le point de terminer la campagne avec juste une Coupe d’Espagne et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à montrer pour leur efforts.

Il a cependant établi un autre record mercredi, devenant l’entraîneur avec le plus de matchs de Coupe d’Europe (191), dépassant la marque établie par l’ancien entraîneur de Manchester United Alex Ferguson.

Mais avec leurs rivaux de Barcelone couronnés champions de la Liga le week-end dernier avec quatre matchs à jouer, Ancelotti a été laissé à la recherche d’une doublure argentée.

« Je pense que c’était une bonne saison. Nous devons nous montrer dans les quelques matchs qui nous attendent », a déclaré Ancelotti.

« Je pense qu’atteindre une demi-finale de la Ligue des champions est un succès car seules quatre équipes se qualifient pour les quatre derniers. »

