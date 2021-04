Chasse aux aigusfaire face àéquipe désespérée de mettre fin à la sécheresse des trophées lors de la finale de la Coupe de la Ligue alors que deux membres de l’échec de la Super League européenne s’affrontent à Wembley dimanche. Sept jours seulement après la révélation à la bombe que City et Tottenham faisaient partie des 12 clubs qui complotent la Super League séparatiste, ils disputeront le premier grand argenterie de la saison anglaise. Alarmés par la réaction furieuse du public contre la Super League, les propriétaires basés à Abu Dhabi ont été les premiers à perdre leur sang-froid lorsqu’ils se sont retirés mardi. La sortie de City a déclenché une réaction en chaîne qui a vu Tottenham se retirer avec ses collègues équipes de Premier League Liverpool, Chelsea, Manchester United et Arsenal.

Le tournoi était mort dans l’eau seulement 48 heures après son lancement.

Mais au milieu des excuses rampantes des propriétaires, les supporters restent furieux contre la trahison cynique et des appels à des sanctions ont été lancés contre les six équipes de Premier League.

Dans ce contexte explosif, il est ironique que la Coupe de la Ligue soit au centre de l’attention de deux des fondateurs de la Super League ce week-end.

Si la compétition – effectivement un remplaçant en atelier fermé pour la Ligue des champions – avait eu lieu, il a été dit que l’augmentation de la liste des matches en milieu de semaine aurait pu tuer la Coupe de la Ligue.

Étant donné que les deux clubs auraient volontiers tourné le dos à la Coupe de la Ligue pour toujours, il ne serait pas surprenant qu’il y ait des manifestants et des voix dissidentes parmi les 8000 fans autorisés à Wembley ce week-end.

Mais pour le manager de la ville Pep Guardiola et le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, l’objectif dans la préparation de la finale a été de garder leurs joueurs concentrés sur le terrain plutôt que de laisser la Super League furore les distraire.

Après avoir battu Aston Villa 2-1 mercredi, City a besoin de huit points sur ses cinq derniers matchs de championnat pour remporter le titre anglais pour la troisième fois en quatre saisons.

Mercredi, ils affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Éperons blessés

Le milieu de terrain de la ville, Kevin De Bruyne, est un doute avec la blessure au pied subie lors de la quadruple défaite en demi-finale de la FA Cup le week-end dernier contre Chelsea.

À l’approche du match nul du PSG, Guardiola doit décider de jouer ou non à Phil Foden, dont le but et la performance influente contre Villa ont maintenu l’émergence du joueur de 20 ans comme l’un des hommes clés de City.

« Je le connais depuis environ cinq ans, depuis qu’il était petit garçon et il a montré sa qualité, sans aucun doute à ce sujet », a déclaré le milieu de terrain de la ville Fernandinho.

«Il a mûri et prend mieux les mesures. Il a été génial. «

Tottenham arrive à Wembley blessé par une semaine qui a vu Jose Mourinho limogé lundi, quelques jours seulement après qu’Harry Kane a subi la dernière d’une longue série de blessures à la cheville.

Kane a raté la victoire 2-1 de Tottenham contre Southampton lors du premier match de l’ère post-Mourinho mercredi et n’est pas certain de revenir contre City.

Le licenciement de Mourinho a été déclenché par son échec à monter un défi parmi les quatre premiers, tandis que ses relations tendues avec plusieurs joueurs seniors, dont Gareth Bale, se sont avérées débilitantes.

« Peut-être juste pour être un peu plus à l’avant », a déclaré Bale quand on lui a demandé ce qui pourrait changer après la sortie de Mourinho.

«Nous voulons attaquer. Nous sommes une grande équipe avec de grands joueurs. «

À seulement 29 ans, la promotion inattendue de Mason de son rôle dans l’académie de la jeunesse de Tottenham fait de lui le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham n’est devenu entraîneur qu’après la fin prématurée de sa carrière de joueur lorsqu’il a subi une fracture du crâne en jouant pour Hull en 2017.

Mason a maintenant une chance de mener le club qu’il a soutenu dans son enfance à son premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2008.

À un moment où une cabale de propriétaires avides risquait d’aliéner leur public principal avec le plan de Super League au cœur froid, la vue de Mason avec ses mains sur le trophée de la Coupe de la Ligue renforcerait les pouvoirs rédempteurs du football.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici