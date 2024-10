Manchester City et la Premier League revendiquent tous deux des victoires après le prononcé de la décision de l’APT

Manchester City et la Premier League revendiquent tous deux des victoires après la publication d’une décision concernant le règlement de la ligue sur les transactions avec les parties associées (APT).

La décision déclare que les règles et modifications de l’APT de la Premier League, qui ont été introduites respectivement en décembre 2021 et février de cette année, sont « illégales » et enfreignent le droit britannique de la concurrence car elles excluent délibérément les prêts d’actionnaires – lorsqu’un club emprunte de l’argent à son club. groupe de propriété, généralement sans intérêt.

Cette affaire est distincte de la défense de City concernant plus de 100 accusations portées contre eux pour violation présumée des règles de rentabilité et de durabilité (PSR) de la Premier League, ce qu’ils nient.

Dans cette affaire, City a affirmé que les règles APT de la ligue – qui visent à empêcher ses clubs d’utiliser des accords de parrainage avec des sociétés liées à leurs propriétaires pour gonfler les flux de revenus et permettre des dépenses plus importantes – sont illégales et contraires au droit de la concurrence. La ligue a insisté sur le fait que les règles étaient pleinement compatibles avec la loi.

Un communiqué de City lundi a souligné que la Premier League « avait été jugée pour avoir abusé de sa position dominante » par le tribunal. City a également souligné que le panel a jugé que deux des décisions de la ligue concernant les accords de sponsoring du club – concernant Emirates Air Group et First Abu Dhabi Bank – devraient être annulées.

ALLER PLUS PROFONDE City vs Premier League – explication des 115* accusations et combien de temps prendra l’affaire

La Premier League, quant à elle, a déclaré qu’elle « se félicitait » de cette décision. La ligue a admis que la décision identifiait « un petit nombre d’éléments distincts » de l’APT qui ne sont pas conformes au droit de la concurrence, mais affirme qu’elle « (approuve) les objectifs généraux, le cadre et le processus décisionnel du système APT ».

La Premier League a ajouté que le tribunal avait jugé les règles de l’APT « nécessaires » comme moyen de garantir l’efficacité des règles de rentabilité et de durabilité (PSR) de la ligue, « soutenant et assurant ainsi l’intégrité sportive et la durabilité de la Premier League ».



City a remporté les quatre derniers titres de Premier League (Naomi Baker/Getty Images)

La Premier League affirme qu’elle continuera à exploiter le système APT, « en tenant compte des conclusions » du tribunal. Elle ajoute que les éléments non conformes au droit de la concurrence « peuvent être corrigés rapidement et efficacement ».

La décision a été rendue par un comité d’arbitrage composé de trois personnes et est intervenue après que City ait contesté les règles de l’APT de la ligue. L’affaire a été entendue en juin.

Un amendement aux règles actuelles de l’APT devait être discuté lors d’une réunion des actionnaires de la Premier League jeudi, mais a été retiré de l’ordre du jour par avance.

ALLER PLUS PROFONDE Pourquoi cette dernière dispute juridique avec Manchester City est différente

Un élément clé de la décision de lundi concernait la question des prêts aux actionnaires.

Le tribunal a décidé qu’outre les accords de sponsoring, les prêts d’actionnaires devraient également être pris en compte par les règles de l’APT. Beaucoup de ces prêts sont sans intérêt, ce qui profite au club car il devra par la suite un montant moindre. Arsenal, par exemple, a emprunté plus de 200 millions de livres sterling (262 millions de dollars) de prêts d’actionnaires à la fin de 2022-2023.

Historiquement, les prêts d’actionnaires sans intérêt ont été exclus des règles de l’APT, ce que City a qualifié d’inéquitable. Leur argument est que cela fausse les calculs de rentabilité et de durabilité (PSR), car un prêt sans intérêt ne peut pas correspondre à une juste valeur marchande. Le tribunal leur a donné raison.

En théorie, cela signifie que si les prêts d’actionnaires sans intérêt sont inclus dans le PSR, de nombreux clubs devront rééquilibrer leurs comptes afin d’éviter une rupture.



Arsenal doit plus de 200 millions de livres sterling à son propriétaire, Stan Kroenke (à droite) (Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

En juin, un mémoire juridique de 165 pages consulté par un journal britannique Les temps a montré que City affirmait avoir subi une « discrimination » en raison des règles de l’APT de la ligue, alléguant qu’elles constituaient une « tyrannie de la majorité ». Les règles de la Premier League exigent qu’une majorité de 14 clubs doivent accepter la mise en œuvre de nouvelles réglementations.

Les clubs de Premier League ont voté des mesures temporaires relatives à l’APT en octobre 2021. Cela fait suite à la prise de contrôle de Newcastle United par le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien au début du mois. En décembre 2021, il a été décidé que les clubs devaient soumettre tous les accords de sponsoring d’une valeur supérieure à 1 million de livres sterling (1,26 million de dollars) à la Premier League pour décider de la possibilité d’un APT – malgré l’opposition de City et de Newcastle.

Ces règles ont ensuite été renforcées en février 2024 à la suite d’un autre vote parmi les clubs, qui ont voté en faveur d’un cadre soumettant toutes les APT à un test de juste valeur marchande, ce qui signifie que tout accord devrait être financièrement justifiable pour toutes les parties.

On craignait auparavant que les propriétaires puissent utiliser plusieurs sociétés relevant de leur juridiction pour conclure des accords de parrainage qui gonfleraient artificiellement leurs propres revenus et contourneraient les règles PSR.

ALLER PLUS PROFONDE City engage une action en justice contre la Premier League : qu’est-ce que tout cela signifie ?

Les règles de l’APT, cependant, garantissaient que Newcastle soumettait ses accords de parrainage avec la société d’événements liée au PIF, Sela, et la société de commerce électronique Noon, aux tests de valeur marchande.

Elle s’applique également à tout accord de parrainage entre City et d’autres groupes ayant des liens avec la propriété du club City Football Group (CFG). City a toujours voté contre ou s’est abstenu contre l’introduction des règles de l’APT lors des réunions de Premier League.

En 2022-2023, City a enregistré des revenus records en Premier League de 712,8 millions de livres sterling (maintenant 953 millions de ¢), dont près de la moitié – 341,4 millions de livres sterling – étaient des revenus commerciaux.

Une grande partie des revenus de City provenait d’entreprises liées à CFG. Etihad, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, est le sponsor principal du maillot et du stade de City.



Etihad Airways est le principal sponsor des maillots de City depuis 2009 (Stu Forster/Getty Images)

Leicester City est également concerné par le règlement de l’APT. Leur directeur général et président, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, contrôle également la société King Power, qui est le principal sponsor du maillot, du stade et des équipements d’entraînement du club.

Cependant, les liens étroits de City et de Newcastle avec les investissements publics leur offrent un réseau plus étendu de sociétés liées – c’est pourquoi les clubs rivaux de Premier League se sont mobilisés pour combler cette lacune.

L’UEFA dispose également de son propre test de juste valeur marchande. Le dossier juridique de City ne répond pas à ces lois et le club devra toujours s’y conformer dans les compétitions européennes.

The Athletic vous présentera prochainement un aperçu complet de la décision et de ses implications.

(Photo du haut : Visionhaus/Getty Images)