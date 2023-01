Manchester City et Jio annoncent un nouveau partenariat régional

Manchester City a annoncé un nouveau partenariat régional avec Jio Platforms Limited (Jio), qui verra la principale marque indienne de services numériques devenir le partenaire officiel du réseau de communications mobiles du Club en Inde.

Le partenariat a été activé et soutenu par RISE Worldwide, une initiative de Reliance, la plus grande entreprise indienne de sports et de divertissement.

Grâce à ce partenariat, Man City et Jio collaboreront sur une variété d’expériences engageantes auxquelles les fans pourront accéder via l’écosystème numérique de Jio comprenant JioTV, MyJio, Jio STB, JioEngage et d’autres applications et plateformes, en plus de cadeaux exclusifs et d’in- activités de marché.

Dans le cadre du nouvel accord, la plate-forme OTT CITY + de Man City sera intégrée à la plate-forme JioTV, offrant aux fans indiens un accès supplémentaire au contenu exclusif du club, y compris les temps forts des matchs, les matchs en direct de l’équipe féminine de Manchester City et de l’équipe de développement d’élite, le contenu des jours de match et les documentaires de City Studios. .

JioTV est la principale plate-forme vidéo numérique de l’Inde, donnant aux utilisateurs l’accès à plus de 900 chaînes en 16 langues dans 12 genres, ce qui en fait la deuxième plus grande plate-forme OTT au monde avec plus de 350 millions de téléchargements.

En plus de la marque Jio présente dans les stades et les actifs numériques du club, dans le cadre des marques associées du nouvel accord Jio, RISE et Viacom18 tireront également parti de plusieurs droits de partenariat sur leurs offres de football et de sport.

Akash Ambani, président de Reliance Jio Infocomm Limited (une filiale à 100 % de Jio Platforms Limited), a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer le partenariat exclusif de Jio avec Manchester City en Inde grâce auquel nous présenterons aux fans de City des expériences à travers une multitude de initiatives immersives alimentées par le numérique. Nous pensons que les deux marques partagent des valeurs similaires d’avoir un impact transformationnel sur leurs communautés et grâce à ce partenariat, nous nous efforçons d’apporter le meilleur du football aux communautés sportives et aux fans de Man City en Inde.”

Ferran Soriano, directeur général de City Football Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jio en tant que partenaire officiel de Manchester City aujourd’hui. Le Club a une base de fans passionnée et croissante en Inde et nous explorons continuellement de nouvelles façons d’offrir de meilleures expériences de fans à nos abonnés dans la région et dans le monde, en particulier dans l’espace numérique et technologique. Nous sommes impatients de travailler avec Jio alors que nous développons ces opportunités tout au long du partenariat.”

