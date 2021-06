Manchester City et Chelsea font face à des débuts difficiles, Manchester United a une ouverture favorable

La journée d’ouverture de la saison 2021-22 de Premier League verra Manchester City entamer la défense de son titre à Tottenham Hotspur le 14 août, a annoncé la ligue mercredi.

La ville de Pep Guardiola devra affronter les Spurs, Arsenal, Leicester, Chelsea et Liverpool lors de leurs sept premiers matchs de la saison.

Le finaliste de Manchester United commence sa saison à Old Trafford contre ses rivaux Leeds United, suivi d’une course plus favorable contre Southampton, Wolverhampton Wanderers, Newcastle, West Ham United, Aston Villa et Everton.

Après une mauvaise défense de son titre de Premier League 2019-2020, la saison de Liverpool commence par un voyage à Norwich. Ils affronteront Chelsea et City à Anfield lors de leurs sept premiers matchs.

DATES DE DÉBUT 2021-22 Bouclier de la communauté FA 7 août Début de la Ligue 1 7 août Supercoupe de l’UEFA 11 août Début de la Premier League 14 août La Liga commence 14 août La Bundesliga commence 14 août Début de la Serie A 21 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 26 août La fenêtre de transfert se ferme 31 août Début de la phase de groupes de l’UCL 14 septembre

Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, affrontera Crystal Palace à domicile le 14 août, suivi d’un derby londonien avec Arsenal. Parallèlement à leur premier match avec Liverpool, ils affronteront également les Spurs lors des six premiers matchs.

Arsenal – qui a terminé huitième – doit affronter ses rivaux de Liverpool, City et du nord de Londres au cours du premier mois et demi de la ligue.

La saison 2019-20 a été entachée par la pandémie de COVID-19 qui a forcé l’arrêt de la compétition pendant 100 jours et la saison suivante, les fans ont été tenus à l’écart des stades pendant une grande partie.





La tentative de six clubs de rejoindre la Super League européenne échappée en avril a vu les fans manifester à la fois à l’extérieur et à l’intérieur des stades, les fans de United faisant irruption à Old Trafford pour exprimer leur mécontentement envers les propriétaires du club.

Sur le terrain, l’équipe de Guardiola s’est enfuie avec le titre, concluant la ligue le 11 mai, terminant à 12 points d’avance sur ses rivaux United.

Alors que City a également remporté la Carabao Cup, ils ont perdu 1-0 contre Chelsea en finale de la Ligue des champions et Leicester City est reparti avec la FA Cup.