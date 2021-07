Manchester City et Aston Villa éloignés l’un de l’autre lors du transfert de Jack Grealish

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man City et Villa en désaccord sur le déménagement de Grealish

Manchester City s’apprête à faire un geste de 75 millions de livres sterling pour le talisman d’Aston Villa Jack Grealish, mais son club tiendra pour 100 millions de livres sterling, comme cela a été rapporté par Le courrier quotidien.

L’offre de City inclura des add-ons, mais Villa veut que son homme vedette reste, et il est suggéré que City devra augmenter son offre de 25 millions de livres sterling pour que la Premier League l’examine.

Villa offrira également au milieu de terrain 150 000 £ par semaine pour tenter de le convaincre de rester sur place.

Les réservations de Villa n’ont cependant pas du tout rebuté City, car Guardiola espère qu’un accord pour le joueur de 25 ans sera conclu rapidement.

Il y a eu des rapports précédents selon lesquels une clause de rachat de 100 millions de livres sterling était incluse dans le contrat que Grealish a signé en septembre, mais peu importe, cela semble être le chiffre que City devra atteindre.

Il est également suggéré dans le rapport que les champions en titre de la Premier League regardent également Tottenham Hotspur. Harry Kane, qui pourrait coûter jusqu’à 150 millions de livres sterling.

City a déjà gagné 50 millions de livres sterling en déchargeant des joueurs marginaux, qui s’ajoutent aux 45 millions de livres sterling gagnés lors du transfert de Leroy Sane au Bayern Munich la saison dernière, tandis que Bernardo Silva pourrait également partir pour aider à rendre les fonds disponibles.

PAPIER COMMERCE

– Selon Eurosport, milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba pourrait attendre 2022 pour décider de son avenir. Le contrat actuel du Français prend fin à ce moment-là, et bien que le Paris Saint-Germain ait fait aux Red Devils une offre qui devrait s’élever à environ 45 millions de livres sterling, Pogba veut garder ses options ouvertes pour le moment. Cela est en partie dû au rêve du joueur de 28 ans de jouer pour le Real Madrid, car il sait que s’engager dans un autre club pourrait réduire ses chances de rejoindre un jour. Los Blancos.

– Internazionale est en pourparlers avec Cagliari concernant un transfert de prêt pour Nahitan Nandez, rapports Calciomercato. Cagliari veut qu’il s’agisse d’un prêt de 5 millions d’euros, mais l’Inter veut obtenir gratuitement le joueur de 24 ans avec le droit de rendre le transfert permanent. Cagliari demande un bon prix sur Martin Satriano si Nandez rejoint initialement l’Inter gratuitement, mais ils ont jusqu’à présent répondu en offrant une grande partie des frais si Nandez les rejoint définitivement et passe à nouveau.

– José Mourinho a laissé la porte ouverte pour Alexandre Florenzi de revenir à l’AS Roma, après avoir passé la saison dernière en prêt au Paris Saint-Germain, mais l’arrière droit veut partir, rapporte Calciomercato. Le rapport indique que Floremzi a des griefs avec le club qui motivent ses espoirs de départ, même avec le départ de Paulo Fonseca. L’Atalanta et Séville ont tous les deux manifesté leur intérêt, mais personne ne se présente pour le moment pour signer le joueur de 30 ans.

– La Fiorentina est à la recherche d’un milieu de terrain central et Corriere dello Sport ont répertorié le trio sur lequel ils ont les yeux, en nommant: Inter’s Stefano Sensi, celui d’Arsenal Lucas Torreira et de Cologne Ellyes Skhiri.

– Nemanja Radonjic veut retourner au Hertha Berlin, comme cela a été rapporté par Fabrice Romano. Le Marseillais a passé la saison dernière en prêt avec la formation de Bundesliga, et des discussions sont en cours entre les deux clubs pour parvenir à un accord.