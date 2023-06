Manchester City est sur le point d’égaler le triplé de United, mais le drame de 1999 restera seul

Manchester City imitera le triplé de Manchester United en 1999 s’il battait l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions samedi, mais il faudrait quelque chose de vraiment extraordinaire pour égaler la façon palpitante dont l’équipe d’Alex Ferguson est entrée dans l’histoire il y a 24 ans.

En fait, si les prédictions d’avant-match d’une victoire confortable de City se jouaient contre l’Inter, le triplé de l’équipe de Pep Guardiola ressemblerait presque à une promenade dans le parc par rapport à la chevauchée blanche subie par United en 1999.

City a ébranlé sans relâche Arsenal pour remporter confortablement un cinquième titre de Premier League en six saisons sous l’Espagnol Guardiola et la semaine dernière a battu United 2-1 en finale de la FA Cup, évidemment avec quelque chose à revendre.

L’Inter est susceptible de fournir une opposition obstinée alors que City cherche à remporter la seule coupe pour leur échapper depuis que Sheikh Mansour d’Abu Dhabi a acheté le club en 2008 et a transformé leur fortune avec 16 trophées majeurs déposés au cabinet depuis.

City devra probablement creuser profondément pour maîtriser l’équipe de Serie A en quête d’une quatrième couronne européenne, mais probablement pas aussi profondément que United a été contraint d’aller dans le camp de Nou contre le Bayern Munich lorsque leur triplé semblait voué à l’échec.

United avait déjà utilisé plusieurs vies pour maintenir son triplé Premier League/FA Cup/Ligue des champions, toujours le seul réalisé par un club anglais, sur les rails.

Ils ont failli perdre lors de la rediffusion de la demi-finale de la FA Cup contre Arsenal à Villa Park, mais ont été épargnés car Peter Schmeichel a sauvé le penalty de Dennis Bergkamp à la fin du temps réglementaire.

United, qui avait expulsé le skipper Roy Keane, a ensuite remporté la victoire avec un but solo sensationnel de Ryan Giggs que le sorcier gallois a célébré de manière inoubliable, arrachant sa chemise et la faisant tourner au-dessus de sa tête.

Le titre de Premier League de United cette année-là semblait également peu probable avec les favoris d’Arsenal pour conserver la couronne jusqu’à ce qu’ils perdent contre Leeds United lors de l’avant-dernier match de la saison.

Même alors, il y a eu une énorme frayeur le dernier jour alors que United a pris un but de retard dans un match incontournable à domicile contre Tottenham Hotspur avant de riposter pour gagner 2-1.

Contrairement à City, qui a écarté le Bayern Munich et le Real Madrid avec une aisance nonchalante en route vers la finale de la Ligue des champions, United a méprisé la Juventus en demi-finale.

L’équipe de Ferguson a fait match nul 1-1 à Old Trafford, puis a mené 2-0 au match retour à Turin alors que Filippo Inzaghi a marqué deux fois dans les 11 premières minutes. Un Keane inspirant a ramené United dans la course et Dwight Yorke a égalisé avant que le but tardif d’Andy Cole ne scelle le rendez-vous de United avec le destin.

L’équipe de Ferguson a évité un tel drame lors de la finale de la FA Cup contre Newcastle United avec une victoire de routine 2-0.

Et ils ont donc marché vers le camp de Nou dans le but de mettre fin à une attente de 30 ans pour récupérer le plus grand prix de club d’Europe.

La montée en puissance était intense mais United tombait à plat alors que le Bayern, poursuivant son propre triplé, dominait et aurait mené par plus que le premier coup franc de Mario Basler s’il n’avait pas frappé deux fois les boiseries.

Alors que la finale dérivait dans le temps d’arrêt, United semblait épuisé, avant l’un des points culminants les plus étonnants d’une finale de Ligue des champions. Tout d’abord, le remplaçant Teddy Sheringham a balayé un faible tir de Giggs avec le gardien Oliver Kahn affirmant un hors-jeu.

Et deux minutes plus tard et avec pratiquement le dernier coup de pied du match, le corner de David Beckham a été lancé par Sheringham et son compatriote remplaçant Ole Gunnar Solskjaer a sorti un pied droit pour pousser une volée dans le filet, déclenchant un pandémonium dans le stade et des roues de joie. par Schmeichel.

Pour leur tension artérielle, les fans de City espèrent quelque chose d’un peu moins tortueux samedi.

