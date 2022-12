Manchester City est prêt à augmenter son offre pour le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol à 110 millions de livres sterling – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de vendredi…

DAILY MIRROR

Manchester City serait disposé à augmenter son offre pour le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol à 110 millions de livres sterling.

Image:

Le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol est poursuivi par Man City





Everton souhaite un transfert pour Villarreal et l’attaquant sénégalais Boulaye Dia après avoir impressionné lors de la Coupe du monde au Qatar.

Bruno Fernandes a rendu hommage au sélectionneur portugais Fernando Santos après le limogeage du vétéran coach cette semaine.

Paulo Fonseca est devenu un candidat potentiel pour devenir le prochain patron du Portugal.

L’espoir de Chelsea, Cesare Casadei, est l’un des jeunes des Blues qui pourrait être prêté pour le mercato de janvier.

LE SOLEIL

Manchester United et Liverpool ont rejoint Chelsea dans la course pour signer l’attaquant du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, selon des informations.

Arsène Wenger a subi un “lavage de cerveau” pour faire des “déclarations stupides” depuis qu’il a rejoint la Fifa, selon le manager norvégien Stale Solbakken.

Lionel Messi en finale de la Coupe du monde est un moment merveilleux pour le football et l’Argentine jouera pour lui, a déclaré Pablo Zabaleta.

Le temps passé par Dele Alli en Turquie ne montre aucun signe d’amélioration car ses performances sont “inférieures aux attentes” à Besiktas.

COURRIER QUOTIDIEN

Cody Gakpo reste la cible principale de Manchester United pour janvier s’ils peuvent s’entendre sur des frais, mais le PSV veut un record de club de plus de 40 millions de livres sterling.

Tottenham, Chelsea, Liverpool, West Ham, Newcastle et l’Atletico Madrid font partie de ceux qui envisagent l’avenir de Sofyan Amrabat.

Leicester, Wolves et West Ham s’intéressent à Azzedine Ounahi après avoir attiré l’attention sur le Maroc.

Image:

Azzedine Ounahi a excellé pour le Maroc à la Coupe du monde





L’arbitre polonais Szymon Marciniak officiera dimanche après-midi lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine.

Séville aurait placé un prix de 26 millions de livres sterling sur le gardien de but Yassine Bounou à la suite de ses performances héroïques à la Coupe du monde pour les demi-finalistes marocains.

Le Real Madrid n’empêcherait apparemment pas Karim Benzema de s’envoler pour le Qatar pour jouer pour la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au milieu des spéculations sur le fait qu’il pourrait encore être appelé.

Antonio Conte “réfléchirait dix fois” avant de décider de retourner à la Juventus en tant que manager du club de Serie A.

Le duo de Manchester City Erling Haaland et Kevin De Bruyne se sont réunis à l’entraînement, dans ce qui sera un spectacle qui suscite des craintes chez leurs rivaux de Premier League.

Dave le chat serait sur le point de faire l’objet d’un bras de fer entre plusieurs stars anglaises qui tentent de ramener le chat errant après qu’il soit devenu la mascotte des Trois Lions au Qatar.

Jesse Lingard a admis qu’il se sent “parfois incompris” et insiste sur le fait qu’il “aime l’entraînement et le football” – malgré les accusations selon lesquelles il est distrait par ses intérêts hors du terrain.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

La manager de l’équipe féminine de la République d’Irlande, Vera Pauw, a été accusée de “faire honte au poids” par d’anciennes joueuses du club américain qu’elle dirigeait en 2018, mais Pauw a nié avoir fait des remarques sur les apparitions des joueuses ou suivi leur poids à Houston Dash.