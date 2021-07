Manchester City est prêt à attendre la décision des Spurs de Harry Kane

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : City prête à attendre la décision de Kane

le Harry Kane la saga pourrait aller jusqu’au bout avec des rapports affirmant que Manchester City est optimiste quant à l’obtention d’un accord sur la ligne pour faire venir la star de Tottenham Hotspur.

2 Liés

Le miroir écrit que l’équipe de Pep Guardiola est prête à attendre la fin de la fenêtre de transfert le 31 août, dans l’espoir que le désir de Kane de partir se révélera important dans la décision du président des Spurs, Daniel Levy.

Le joueur de 27 ans a précédemment déclaré qu’il voulait un nouveau défi, mais la réponse de Levy jusqu’à présent a été que Kane n’est pas disponible.

City est prêt à payer 100 millions de livres sterling pour l’international anglais et pourrait également inclure des joueurs dans un accord d’échange pour aider à parvenir à un accord avec les Spurs.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

09.48 BST : La Roma est sur le point de recruter l’arrière gauche uruguayen Matias Vina de Palmeiras, selon Ciel.

Vina, qui a un contrat avec Palmeiras jusqu’en juin 2024, devrait arriver aujourd’hui dans la capitale italienne pour subir un examen médical.

Le joueur de 23 ans a fait 69 apparitions pour Palmeiras depuis qu’il a rejoint le club en janvier 2020 en provenance de Nacional. Il a représenté l’Uruguay 16 fois, y compris à tous les matches de la Celeste lors de la récente Copa America.

Joueuse polyvalente, capable de jouer aussi bien en défense qu’en milieu de terrain, Vina est considérée comme la remplaçante idéale de Leonardo Spinazzola, blessé. Spinazzola a subi une blessure au tendon d’Achille lors de l’Euro 2020 et sera indisponible jusqu’en 2022.

Vina deviendra la deuxième recrue estivale de la Roma après l’arrivée du gardien portugais Rui Patricio au début du mois.

09h00 BST : milieu de terrain de Liverpool Harry Wilson a terminé son transfert à Fulham la nuit dernière pour un montant de 10 millions de livres sterling.

L’international gallois, 24 ans, a marqué 32 buts au cours des trois dernières saisons au cours de périodes de prêt à Derby County, Bournemouth et Cardiff City.

Cependant, il n’a pas réussi à convaincre le manager Jurgen Klopp qu’il méritait de se battre pour une place dans la première équipe à Anfield, et samedi soir, il a terminé son déménagement à Craven Cottage.

Fulham, relégué au championnat la saison dernière après une saison de retour en Premier League, a également annoncé la signature du gardien de but Paulo Gazzaniga de Tottenham samedi.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

– Antoine GriezmannL’avenir de l’équipe pourrait être plus clair avec des informations suggérant que l’international français a déclaré à Barcelone qu’il souhaitait rejoindre la Juventus. C’est selon Calciomercato, qui disent que le club de Serie A a déjà contacté le joueur de 30 ans au sujet d’un éventuel transfert. le Blaugrana ont été actifs dans la recherche de décharger Griezmann cet été alors que le club essaie de faire de la place sur la masse salariale pour le renouvellement de Lionel Messicontrat de .

– L’entraîneur de l’AS Roma Jose Mourinho pourrait viser le Paris Saint-Germain Mauro Icardi en remplacement de Edin Dzeko, écrit Calciomercato. Le rapport indique que l’attaquant est en tête de la liste restreinte de la Roma alors que le club continue de rechercher un leader sur le marché. Le joueur de 28 ans a marqué 12 buts en 24 apparitions la saison dernière tout en réussissant à enregistrer trois passes décisives dans toutes les compétitions pour l’équipe de Mauricio Pochettino.

– L’étoile quotidienne rapporte que Manchester United souhaite déménager Antoine Martial après avoir terminé la signature de Jadon Sancho. Le rapport affirme que l’équipe d’Ole Gunnar Solksjaer demande des frais de transfert de 50 millions de livres sterling pour l’attaquant français qui gagne actuellement 250 000 livres sterling par semaine. Les Spurs sont intéressés par le joueur de 25 ans, mais il n’est pas clair si l’équipe de Nuno Espirito Santo serait prête à égaler l’évaluation.

– Timo Werner pourrait être fixé pour un retour en Bundesliga avec des informations selon lesquelles le Bayern Munich présente un intérêt concret. Initié au football écrit que le manager du Bayern Julian Nagelsmann est un fan du joueur de 25 ans et que Chelsea serait ouvert au transfert de l’ancien homme du RB Leipzig qui n’a pas eu l’impact qu’on attendait de lui la saison dernière, n’enregistrant que six buts en Premier League en 35 apparitions.

– La ville de Northampton Caleb Chukwuemeka suscite plus d’intérêt de la part des clubs de toute l’Europe, les Spurs étant cette fois intéressés par un transfert pour le prospect. Initié au football écrit que le club de Premier League envisage un accord d’échange qui verrait le jeune de 19 ans déménager dans le nord de Londres. L’adolescent a fait 28 apparitions après avoir fait son entrée dans l’équipe première la saison dernière.

– Ekrem Konur, journaliste de Fichajes dit que Celtic a fait une approche pour Anvers Aurélio Buta. L’offre serait de 2,5 millions d’euros, soit 1 million d’euros de moins que la valorisation du club belge. Le joueur de droite est considéré comme une priorité pour le nouveau manager Ange Postecoglou qui a pris la relève au Celtic Park cet été.