Paris a dominé la première mi-temps au Parc des Princes, confronté au défi d’atteindre la finale pour une deuxième saison consécutive après avoir battu le Bayern titulaire et le quintuple vainqueur de Barcelone au tour précédent, et a pris les devants après 15 minutes.

Angel di Maria – familier avec City depuis sa saison avec Manchester United en 2013 – a fouetté un corner vers le poteau le plus proche, où le capitaine Marquinhos a piqué une tête au-delà d’Ederson pour donner à son équipe une avance qu’ils méritaient bien pour le reste de la mi-temps. .

Les leaders en fuite de la Premier League ont été revitalisés lorsqu’ils sont réapparus, prenant la tête lorsque le joueur du match De Bruyne a enroulé l’une de ses livraisons typiquement évasives dans la surface de réparation, battant la ligne arrière parisienne et, finalement, surpris le gardien Keylor Navas.

Quoi. A. Game! ⏰⚽️1⃣5⃣ Marquinhos ⏰⚽️6⃣4⃣ De Bruyne⏰⚽️7⃣1⃣ Mahrez Retour complet pour Manchester City ✅#UCLpic.twitter.com/4S40S8jac0 – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 28 avril 2021

47 – Dans l’histoire de la Coupe d’Europe / UEFA Champions League, il y a eu 47 fois avant ce soir une équipe anglaise remportant le match aller d’un match à élimination directe à deux jambes à l’extérieur de la maison, et à toutes les 47 occasions, l’équipe anglaise a progressé. . Travail de jambe. #UCLpic.twitter.com/QtWjT41QK8 – OptaJoe (@OptaJoe) 28 avril 2021

Cela a donné à City l’élan avant les 25 dernières minutes du temps normal, profitant lorsque Mahrez a mesuré un coup franc depuis une position centrale entre deux joueurs dans le mur défensif du PSG et au-delà de Navas à son poteau gauche cette fois.

Le PSG a désormais perdu d’importants matches à domicile contre City, Marseille, United, Monaco, Lyon, Nantes, Lille et le Bayern cette saison, et l’attaquant vedette Neymar n’a pas marqué lors de ses six derniers matches en phase à élimination directe en Ligue des champions, bien qu’ils le fassent restez optimiste avant le match retour à Manchester la semaine prochaine.

Pour aggraver leur désespoir, le milieu de terrain Gueye a été licencié pour un terrible défi à la 77e minute contre Ilkay Gundogan, menaçant de gravement endommager la cheville du meneur de jeu de la ville avec une tentative tardive de tacle.

🔵 Kevin De Bruyne a marqué 3 buts contre Paris en 3 matchs ⚽️@ManCity | #UCLpic.twitter.com/Wry5bUon8c – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 28 avril 2021

« Nous avons bien commencé dans les dix premières minutes et avons eu un peu de contrôle, mais c’est une équipe incroyable avec une grande qualité à l’avant, » De Bruyne a ensuite déclaré à BT Sport.

« C’était dommage de la façon dont nous avons concédé. Après 25 minutes, nous avons changé de presse et ça s’est amélioré, et la seconde mi-temps a été beaucoup, beaucoup mieux. En première mi-temps, nous étions trop pressés, et ce n’est pas comme ça que nous sommes mis en place. comme une équipe.

« En seconde période, nous avons essayé de trouver les espaces avec plus de patience. La progression que nous avons faite en équipe était bonne. »

Pep Guardiola à la mi-temps à Paris « Asseyez-vous, personne ne parle » #Dynamismepic.twitter.com/pbOwPpvcjY – Le Pep (@GuardiolaTweets) 28 avril 2021

🇧🇷 Neymar inspirera-t-il le retour parisien du match retour?#UCLpic.twitter.com/PsuxTVhpau – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 28 avril 2021

Kylian Mbappe, habituellement mortel, n’a pas réussi à enregistrer un seul coup après avoir commencé un match de Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.

« Je suis satisfait de la performance, » a déclaré le patron de la ville Pep Guardiola, méfiant de la menace particulière posée par Mbappe et son partenaire de frappe Neymar.

« Nous avons encore 90 minutes pour les battre et contre une équipe comme le PSG, tout peut arriver.

Tout est encore possible dans cette demi-finale: après les victoires à Barcelone et à Munich, il y a tout pour jouer. Paris peut croire en ses atouts. Plus que jamais, 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒🔴🔵 pic.twitter.com/0e8q8AGY38 – Paris Saint-Germain (@PSG_English) 28 avril 2021

1 – Le Paris Saint-Germain n’a tenté qu’un seul tir en seconde période contre Manchester City, le moins qu’il en ait eu en une seule mi-temps lors d’un match de l’UEFA Champions League depuis avril 2016, également contre Man City (un en première mi-temps). Lackluster. #UCL – OptaJoe (@OptaJoe) 28 avril 2021

« Pour beaucoup de nos joueurs, c’était la première fois en demi-finale, donc ils voulaient bien faire. Les dix dernières minutes de la première mi-temps ont été bonnes, et la seconde mi-temps a été excellente.

« Nous avons marqué deux buts à l’extérieur et c’est très important, mais nous avons un travail difficile à faire en six jours. »

Les équipes anglaises semblent désormais légèrement plus susceptibles de faire partie des finalistes après le match nul 1-1 de Chelsea au Real Madrid lors de l’autre demi-finale aller de mardi.