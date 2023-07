Manchester City en tête de la liste des paiements aux clubs du Fonds des joueurs de la Coupe du monde de la FIFA avec 4,6 millions de dollars

Pour la deuxième Coupe du monde consécutive, Manchester City est en tête de liste des paiements de la FIFA aux clubs dont les joueurs ont été sélectionnés pour les 32 équipes nationales du Qatar.

Sur les 209 millions de dollars alloués par la FIFA, le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions a reçu près de 4,6 millions de dollars, éclipsant le total envoyé à l’ensemble du continent africain, qui comptait cinq équipes nationales à la Coupe du monde. La liste publiée jeudi a montré un total de 18 clubs africains combinés pour gagner 4,57 millions de dollars.

La FIFA a déclaré que 440 clubs dans 51 pays avaient été récompensés par des paiements financés par les 7,5 milliards de dollars de revenus de l’instance dirigeante pour le cycle commercial de quatre ans principalement lié au tournoi masculin de 2022.

Le projet qui a été lancé pour la Coupe du monde 2010 a de nouveau clairement montré comment les clubs du continent le plus riche et le plus dominant du football ont nourri, attiré et retenu une grande partie des meilleurs talents.

Les clubs des pays membres de l’UEFA ont reçu 159 millions de dollars, soit 76% du fonds total, et les clubs d’Angleterre ont reçu 37,7 millions de dollars, a déclaré la FIFA.

Un club de cinquième rang en Angleterre, Boreham Wood, a reçu plus du double du paiement de la FIFA – 31 026 $ contre 15 513 $ – grâce à Santos, la légendaire équipe brésilienne qui était la maison de Pelé et où Neymar a commencé sa carrière.

La FIFA a calculé les paiements à un taux journalier de 10 950 $ pour chacun des 837 joueurs en service au Qatar jusqu’au lendemain du dernier match de leur équipe. L’allocation de chaque joueur a été répartie entre les clubs qui détenaient leur inscription depuis la saison 2020-21.

Man City devait payer des joueurs allant de Julián Álvarez et son ancien défenseur Nicolás Otamendi dans l’équipe argentine vainqueur du titre, six membres de l’équipe quart de finaliste anglaise et le meneur de jeu belge Kevin De Bruyne, qui est sorti en phase de groupes. City avait reçu 5 millions de dollars sur les 209 millions de dollars de la FIFA lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Barcelone était le deuxième meilleur revenu sur la liste 2022 avec 4,54 millions de dollars, dont 131 405 $ pour le temps de Lionel Messi avec le club en 2020-21 jusqu’à son départ pour le Paris Saint-Germain.

La part du Bayern Munich était de plus de 4,3 millions de dollars, y compris les paiements pour quatre joueurs de l’équipe de France finaliste.

Bien que l’Italie ne se soit pas qualifiée pour la Coupe du monde, 27 clubs italiens ont gagné un total de 18,7 millions de dollars grâce à leurs joueurs étrangers. La Juventus a obtenu plus de 3 millions de dollars, dont 394 215 dollars pour le Français Adrien Rabiot et des allocations du trio argentin Ángel Di María, Leandro Paredes et Paulo Dybala.

Un joueur avec les finalistes Argentine et France qui était dans le même club depuis le début de la saison 2020-21 a gagné 394 215 $ pour ce club.

Cependant, le légendaire club argentin Boca Juniors ne doit que 32 851 $ pour le bref séjour du défenseur Nahuel Molina avec le club lors de la saison 2020-21 avant de déménager en Europe. River Plate, le rival de Boca à Buenos Aires, devait 1,2 million de dollars.

Les clubs espagnols ont collectivement gagné 24,2 millions de dollars, les clubs allemands se sont partagé un peu plus de 21 millions de dollars et le paiement des clubs français était de 16,5 millions de dollars.

Les clubs saoudiens étaient en tête de la liste asiatique avec 6,6 millions de dollars et les clubs du pays hôte, le Qatar, ont reçu 6,3 millions de dollars. Les clubs aux États-Unis ont reçu 5,4 millions de dollars, dont 827 000 $ pour les Sounders de Seattle.

La course historique du Maroc en tant que première équipe africaine à atteindre les demi-finales a été réalisée avec de nombreux joueurs basés en Europe. Seuls deux clubs marocains à Casablanca ont gagné de l’argent de la FIFA : 1,4 million de dollars au Wydad et 31 938 dollars au Raja.

Seulement 20 075 $ sont allés à un seul club du Sénégal, Génération Foot, pour les 27 joueurs de l’équipe nationale qui ont atteint les huitièmes de finale au Qatar. Il comprenait Sadio Mané, qui a déclaré forfait sur blessure avant le premier match.

Les paiements de la FIFA à partir de ses revenus de la Coupe du monde ont été convenus dans le cadre d’un règlement avec un groupe d’élite de clubs qui ont formé l’Association européenne des clubs en 2008.

Le montant total du fonds est négocié lors du renouvellement des accords de travail FIFA-ECA et sera de 355 millions de dollars pour chaque Coupe du monde masculine en 2026 et 2030.

La Coupe du monde 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique sera la première avec 48 équipes et 1 104 joueurs attendus sélectionnés.

