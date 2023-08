Manchester City en pourparlers pour signer « le prochain » Eden Hazard « : rapport

Manchester City chercherait à faire bouger un attaquant belge qui a établi des comparaisons avec Eden Hazard.

Avec Riyad Mahrez rejoignant l’équipe saoudienne d’Al-Ahli pour 30 millions de livres sterling cet été, Manchester City doit essayer de trouver un ailier droit de remplacement alors qu’il se dirige vers la nouvelle saison.

Michael Olise de Crystal Palace a été fortement lié ces dernières semaines, mais il semble que Pep Guardiola souhaite signer un attaquant alternatif d’ailleurs en Europe.

Riyad Mahrez a quitté Manchester City cet été, les laissant à court dans de vastes zones (Crédit image : Getty Images)

Selon Le télégrapheManchester City est en pourparlers pour signer Jeremy Doku de Rennes en Ligue 1.

Le rapport suggère que Rennes valorise Doku entre 43 et 50 millions de livres sterling, l’attaquant belge ayant encore deux ans sur son contrat. Marché des transferts valorise le joueur de 21 ans à 25 millions de livres sterling, suggérant que Manchester City devra payer plus que les chances d’amener Doku au club.

Doku a rejoint Rennes depuis Anderlecht en 2020 et a depuis marqué 11 buts en 90 apparitions pour le club. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un retour remarquable, Doku a établi des comparaisons avec son compatriote Eden Hazard.

Doku est aligné à Manchester City (Crédit image : Getty)

Puissamment construit mais relativement petit, les compétences de dribble de Doku et son centre de gravité bas rappellent l’ancien homme de Chelsea et du Real Madrid. Hazard est également l’idole de Doku et a eu l’occasion de jouer avec lui dans la première équipe belge.

« Chaque fois que je regardais le football à la télévision, j’ai vraiment aimé le regarder et ce sera spécial de le côtoyer pour les Red Devils », a déclaré Doku à propos de Hazard avant de faire ses débuts en équipe nationale.

« Je vais faire très attention à lui à l’entraînement, pour voir comment il joue, comment il fait les choses. »

