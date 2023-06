Manchester City en «meilleure position» pour signer Josko Gvardiol: rapport

Manchester City semble être dans une meilleure position que Liverpool en signant le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol. Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé dans le transfert de football, a déclaré que les champions de Premier League sont les mieux placés pour attirer l’international croate.

« Leipzig n’accepte même pas 80 millions d’euros comme prix pour Gvardiol, donc je pense que ce sera environ 100 millions d’euros à la place et je vois que Man City est mieux placé pour le signer, mais seulement s’ils sont prêts à dépenser cela. de l’argent, sinon le joueur pourrait rester à Leipzig une saison de plus », a déclaré le journaliste italien en s’adressant exclusivement à GIVEMESPORT.

Le contrat actuel de Josko Gvardiol avec RB Leipzig devrait expirer en 2027 et le joueur de 21 ans aurait une clause de libération de 97 millions de livres sterling. Il avait signé un nouveau contrat avec le RB Leipzig en septembre dernier. Josko Gvardiol a été demandé ces derniers temps et le défenseur aurait suscité l’intérêt de nombreux grands clubs européens tels que Chelsea, Manchester United et Liverpool.

Mais la demande du RB Leipzig pour l’international croate aurait contraint les clubs à reculer. Quelques semaines après avoir remporté le titre de la Ligue des champions, l’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, semble avoir manifesté un vif intérêt pour le défenseur du RB Leipzig.

Il était évident que la campagne réussie de Manchester City était le résultat d’un changement de stratégie. La formation nouvellement mise en place du 3-2-4-1 a également aidé Manchester City à atteindre une grande gloire cette saison. Le défenseur John Stones a adopté assez rapidement le rôle de milieu de terrain hybride. L’arrière central Nathan Ake a également connu une campagne fructueuse sous Guardiola cette saison, mais la signature potentielle de Gvaridiol pourrait forcer le Néerlandais à améliorer son style de jeu.

Josko Gvardiol a rejoint le RB Leipzig en juillet 2021. Il a jusqu’à présent représenté l’équipe allemande en 87 matchs. Gvardiol a trois buts à son actif sous le maillot du RB Leipzig. Dans le circuit international, il a jusqu’à présent disputé 21 matchs.

Plus tôt, le Real Madrid avait montré un vif intérêt pour Josko Gvardiol et les géants espagnols étaient prêts à débourser une grosse somme pour le joueur. Mais en conférence de presse, Gvardiol avait révélé que le RB Leipzig n’était pas intéressé à le vendre cet été.