Manchester City empêche Ferran Torres et Rodri des Jeux olympiques: Pep Guardiola

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé que son club avait empêché Rodri et Ferran Torres de représenter l’Espagne aux Jeux olympiques et a déclaré que les autres clubs devraient faire de même pour empêcher les joueurs de se surmener. Six joueurs de l’équipe espagnole de l’Euro 2020, dont le milieu de terrain de Barcelone Pedri et le défenseur Eric Garcia, ont été appelés pour les Jeux olympiques et devraient se présenter à l’entraînement le 12 juillet, au lendemain de la finale du Championnat d’Europe.

Mais alors que les clubs hors d’Espagne ont le droit de refuser de libérer des joueurs pour les Jeux, les clubs espagnols sont obligés de laisser partir leurs joueurs et de représenter leur pays.

« Ferran Torres et Rodri auraient pu aller aux Jeux olympiques, mais ils n’y vont pas parce qu’ils sont allés à l’Euro. C’est trop », a déclaré lundi Guardiola à la chaîne catalane TV3.

« Un tournoi par été suffit. Ce sont les clubs qui paient les joueurs et ils doivent protéger leurs actifs. Le calendrier des matchs actuel est brutal et pourtant de nouvelles compétitions et tournois continuent d’être créés. »

L’Espagne rencontre l’Italie mardi en demi-finale de l’Euro 2020 et Guardiola a félicité son ancien coéquipier du Barça Luis Enrique pour avoir emmené l’équipe jusqu’ici.

« Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux pour Luis Enrique. Il mérite tout cela et plus encore. Il est le grand gagnant de cette équipe et a fait preuve de beaucoup de courage dans ses décisions », a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici