Manchester City doit gagner la Ligue des champions pour être l’un des plus grands – Guardiola

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que les champions de Premier League devaient gagner la Ligue des champions pour être considérés comme « l’une des plus grandes » équipes.

City a été confirmé comme vainqueur de la Premier League pour la cinquième fois en six saisons samedi après que les rivaux du titre Arsenal aient perdu à Nottingham Forest et que les Sky Blues aient célébré dimanche à l’Etihad après une victoire 1-0 sur Chelsea.

L’équipe de Guardiola pourrait encore réaliser un triplé historique en affrontant Manchester United en finale de la FA Cup le 3 juin et l’Inter en Ligue des champions une semaine plus tard à Istanbul.

« Je ne pouvais pas imaginer en gagner cinq en six ans », a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse d’après-match dimanche. « J’ai le sentiment que nous avons fait quelque chose d’exceptionnel, mais être considéré comme l’un des plus grands [teams] nous devons gagner la Ligue des champions, sinon ce n’est pas complet. »

Avant leurs deux finales, City affrontera Brighton et Brentford en Premier League, mais Guardiola devrait reposer ses partants après une longue saison – comme il l’a fait dimanche avec Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Rodri, John Stones. et Ilkay Gundogan ont tous commencé sur le banc.

« Les joueurs doivent célébrer, mais il est temps de se reposer mentalement pour la finale, et nous devons jouer encore deux matchs [in the Premier League] et essayez d’être prêt », a déclaré Guardiola.

« Maintenant, j’ai le sentiment que nous sommes un peu fatigués et que la route a été longue. On a tendance à penser que c’est fait, mais j’espère que ça passera rapidement. »