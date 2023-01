Manchester City dévoile un kit spécial pour marquer le Nouvel An chinois

Les stars de Manchester City (gd) Kevin De Bruyne, Erling Haaland et Ederson ont lancé le maillot spécial du club pour le Nouvel An chinois. Puma

Suivant les traces d’un certain club voisin, Manchester City, champion de Premier League, a sorti un kit spécial en édition limitée pour célébrer le Nouvel An chinois 2023.



Le maillot bleu marine à l’allure royale avec une bordure dorée salue le début de l’année du lapin, qui commence plus tard ce mois-ci le 22 janvier.

Les stars de la ville Kevin De Bruyne, Ederson, Erling Haaland et Kyle Walker ont aidé à dévoiler le kit, produit par Puma, dans une vidéo promotionnelle filmée en partie dans le quartier chinois de Manchester.

Présentation du limité @mancity X @pumafootball Kit nouvel an chinois pour fêter l'année du lapin !

Le lapin est le quatrième animal du zodiaque chinois et représente la vitesse, la vivacité d’esprit et l’agilité, tout comme l’équipe de Pep Guardiola. La figure du lapin de la lune apparaît également dans le folklore chinois et serait un compagnon de la déesse de la lune Changementqui prépare avec diligence les ingrédients de son élixir d’immortalité.

Puma

Selon le club, les détails en or marquent également la mission réussie du premier rover lunaire chinois, le Jade Rabbit (Yutu), qui a exploré la surface de la lune dans le cadre de la Chine Changement 3 missions en 2013.

Le maillot porte également un motif de paysage lunaire bleu foncé qui sert de référence à la fois au calendrier lunaire et à l’hymne toujours populaire du club “Blue Moon”, chanté régulièrement par les fans de l’Etihad.

Puma

Bien qu’il ne soit à aucun moment porté sur le terrain, le maillot réplique fait partie de une collection plus large de vêtements Man City / Nouvel An chinoisy compris un survêtement et des t-shirts assortis qui portent tous le symbole du lapin autour de l’écusson du club au verso.

Manchester United a été parmi les premiers clubs de Premier League à publier des bandes spéciales spécifiques pour marquer le Nouvel An chinois, le faisant en 2020 avec un design remarquable qui comportait un motif de dragon finement brodé sur une chemise en fausse soie rouge.

Arsenal a ensuite emboîté le pas au début de 2021 lorsqu’ils ont sorti un maillot d’échauffement dédié au Nouvel An chinois célébrant l’Année du Buffle – un ancien symbole de stabilité, de force et, si les résultats étaient au rendez-vous, une cacophonie visuelle vertigineuse.