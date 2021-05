Manchester City devient champion de Premier League après la perte de Manchester United

Manchester City retrouvé le première ligue championnat après l’avoir perdu contre Liverpool la saison dernière mardi. Manchester City attendait Manchester Unitedrésultats en milieu de semaine pour savoir s’ils remporteront le titre avant de jouer à nouveau et ils l’ont fait. Manchester United, deuxième, a perdu 2-1 contre Leicester City à Old Trafford pour donner le titre à City.

Avec la défaite de United, City a maintenant 10 points d’avance sur le dessus et a bouclé le titre avec trois matchs à jouer.

City se concentrera désormais sur un triplé après avoir remporté la Coupe Carabao et avoir disputé la finale de l’UEFA Champions League. Après avoir remporté à la fois la Premier League et la Coupe de la Ligue, City va désormais jouer pour remporter la finale de la Ligue des champions le 29 mai et écrire une nouvelle page d’histoire au club.

Au milieu d’une série exténuante de trois matchs en cinq jours, le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a effectivement remis le titre à son grand rival City en choisissant une équipe affaiblie avec 10 changements.

Alors que de nombreux joueurs de City regardent à la télévision, la volée de 10e minute de Luke Thomas a donné l’avantage à Leicester avant que Mason Greenwood n’égalise cinq minutes plus tard.

La tête imposante de Caglar Soyuncu à la 66e minute a permis à City de faire sauter les bouchons de champagne pour une fête au titre qui semblait inévitable depuis des mois.

City s’est vu refuser la chance de célébrer dimanche lorsque Chelsea a gagné 2-1 au stade Etihad, tandis que United les a fait attendre avec une victoire à Aston Villa dimanche.

Mais le retard n’a été que temporaire et City, qui a également remporté la Coupe de la Ligue en avril, peut enfin savourer un triomphe au titre d’autant plus doux compte tenu des obstacles qu’ils ont surmontés ce trimestre.

Le septième titre de triplé de City pourrait être le prélude à un triomphe encore plus grand le 29 mai lorsqu’ils affronteront Chelsea lors de leur toute première finale de Ligue des champions.

Égoutté par l’arrivée tardive de la saison dernière et mal préparé en raison du manque ultérieur d’une pré-saison appropriée, City a été lent à sortir des blocs.

Après un nul 1-1 lamentable contre l’humble West Bromwich Albion en décembre, City n’avait remporté que cinq de ses 12 premiers matchs de Premier League.

C’était le pire début de saison de la carrière de manager de Guardiola, ce qui a incité l’Espagnol à admettre étonnamment qu’il n’aimait pas son équipe.

Une épidémie de coronavirus dans l’équipe a ajouté aux problèmes de Guardiola en décembre.

Après avoir cédé le titre humblement à Liverpool la saison précédente, il semblait que City se dirigeait vers une période de régression.

Mais Guardiola a orchestré une telle reprise que City a transformé la course au titre en procession, lui donnant trois couronnes de Premier League pour accompagner trois trophées de la Liga avec Barcelone et trois au Bayern Munich en Bundesliga.

DIAS DOMINANT

L’une des clés du succès de City a été la forme inspirée de Ruben Dias, qui a transformé la défense de Guardiola depuis son arrivée de Benfica en août.

Le partenariat solide du défenseur central portugais avec les John Stones revitalisés a jeté les bases du titre.

Même sans buteur du record du club Sergio Aguero pendant de longues périodes en raison de problèmes de forme physique, City a été une force puissante.

L’émergence du meneur de jeu anglais Phil Foden en tant que force victorieuse a été cruciale, Kevin De Bruyne étant toujours aussi constant malgré les blessures.

Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez ont produit des sorts de finition mortelle, tandis que l’arrière dynamique dynamique Joao Cancelo a fait des ravages avec ses rafales d’attaque.

Manchester United et Chelsea semblent prêts pour de solides défis pour le titre la saison prochaine et Liverpool devrait s’améliorer après une campagne blessée.

Mais, après les sorties des légendes de City David Silva, Vincent Kompany et Yaya Touré ces dernières années, Guardiola a créé une nouvelle génération capable de régner en maître pour les années à venir.

Le dernier succès de Guardiola en Premier League lui donne 26 trophées majeurs étonnants dans sa carrière de manager.

Avec deux trophées déjà remportés cette saison, le patron de City peut se concentrer sur la réalisation d’un triplé mémorable en remportant la première couronne de son club en Ligue des champions.

Il aura du pain sur la planche après que l’équipe de Thomas Tuchel ait remporté les deux dernières rencontres entre les équipes, y compris la demi-finale de la FA Cup à Wembley.

Malgré toutes les protestations de Guardiola selon lesquelles le succès national est la réalisation la plus significative, c’est la Ligue des champions qui reste son Saint Graal.

Le joueur de 50 ans n’a pas remporté le tournoi depuis le deuxième de ses triomphes avec Barcelone en 2011, ce qui a conduit à déprécier des affirmations que la superstar argentine Lionel Messi était la clé de ces victoires en Ligue des champions plutôt que l’entraîneur.

Amener City au titre de la Ligue des champions lors de sa première apparition finale serait un moyen glorieux pour Guardiola de faire taire ses critiques une fois pour toutes.

(Avec entrées AFP)

