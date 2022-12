Manchester City devance Liverpool dans le thriller de la Coupe de la Ligue

Manchester City a battu les détenteurs de la Coupe de la Ligue Liverpool 3-2 dans un match époustouflant jeudi, prenant la tête à trois reprises avant de tenir pour atteindre les quarts de finale.

Le défenseur Nathan Ake a marqué de la tête ce qui s’est avéré être le but gagnant à la 58e minute après que Mohamed Salah ait égalisé une minute après que Riyad Mahrez a rétabli l’avantage de City au début de la seconde période.

Erling Haaland a marqué son 24e but de la saison toutes compétitions confondues pour donner l’avantage à City à la 10e minute au stade Etihad, mais Liverpool a répondu à la 20e, lorsque Fabio Carvalho a frappé une passe de James Milner pour terminer un mouvement fluide.

Ce fut un autre match rapide et furieux entre les deux rivaux qui ont mené la course au titre de Premier League à une conclusion dramatique la saison dernière et une fois de plus, c’est City qui a terminé en tête.

