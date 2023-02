Manchester City devance Arsenal dans la course à la Premier League

Manchester City s’est hissé au sommet de la Premier League pour la première fois depuis novembre avec une victoire 3-1 à Arsenal dans le plus gros match de la saison à ce jour.

Les buts de Kevin De Bruyne, Jack Grealish et Erling Haaland – un penalty de Bukayo Saka égalisé pour les Gunners en première mi-temps – ont infligé la première défaite à domicile d’Arsenal de la saison et infligé une énorme brèche dans leurs espoirs de remporter le titre pour le première fois depuis 2004.

La défaite a prolongé la récente crise d’Arsenal qui les a vus ne réclamer qu’un seul point lors de leurs trois derniers matchs.

Réaction rapide

1. La crise d’Arsenal permet à Man City de s’emparer du haut du tableau

Manchester City est désormais en pole position pour conserver le titre de Premier League et devenir le cinquième club de l’histoire du football anglais à remporter trois championnats successifs après une victoire 3-1 potentiellement décisive à Arsenal. L’équipe de Mikel Arteta avait ouvert une avance de huit points au sommet le mois dernier, mais elle est maintenant deuxième sur la différence de buts après sa première défaite à domicile de la saison.

Et après avoir récolté un seul point en trois matchs, les Gunners n’ont plus que cinq points d’avance sur Manchester United, troisième, dans ce qui est maintenant devenu une lutte à trois pour le titre.

Mais alors qu’Arsenal, qui n’avait pas de milieu de terrain blessé Thomas Partey, est maintenant confronté à une bataille pour retrouver sa forme, City a produit une performance de champions tout en délivrant un message inquiétant à ses rivaux qu’ils sont toujours l’équipe à battre.

Le superbe lob de Kevin De Bruyne à la 24e minute, suite à une passe en retrait lâche de Takehiro Tomiyasu, a donné l’avantage à City avant que Bukayo Saka n’égalise sur penalty peu avant la mi-temps après que le gardien Ederson eut commis une faute sur Eddie Nketiah.

La deuxième mi-temps a été dominée par City, mais ils ont dû attendre le but dévié de Jack Grealish à la 72e minute avant de reprendre la tête. À partir de ce moment, avec Arsenal à la recherche d’un égaliseur, il semblait qu’un troisième but de City était inévitable et il est venu à la 82e minute quand Erling Haaland a marqué à bout portant après avoir été attaqué par De Bruyne.

Les deux équipes devant encore se rencontrer à l’Etihad en avril, la course au titre reste serrée et imprévisible. Mais la tâche d’Arsenal est maintenant de s’assurer qu’ils sont toujours dans la course lorsqu’ils visitent l’Etihad plutôt que de regarder par-dessus leur épaule à United.

Le but tardif d’Erling Haaland a scellé la victoire de Manchester City sur Arsenal. Shaun Botterill/Getty Images

2. Grealish récompense la foi de Guardiola

Il n’y a pas si longtemps, le football anglais faisait rage à propos de l’absence de Phil Foden de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate à la Coupe du monde, avec un argument selon lequel s’il est assez bon pour Manchester City, il devrait être assez bon pour l’Angleterre. Quelques mois après Qatar 2022, cependant, Foden est désormais également exclu de l’équipe de City car Pep Guardiola pense que Jack Grealish offre plus à l’équipe.

Et aux Emirats, le patron de City a eu raison avec Grealish produisant une excellente performance avant de marquer le deuxième but du match pour donner le contrôle aux champions à la fin de la seconde période. Foden n’a plus commencé un match de Premier League depuis la défaite du derby de Manchester à Manchester United il y a plus d’un mois et une grande partie de cela est due à la forme de Grealish et Riyad Mahrez.

Dans ce match, Mahrez était inefficace et remplacé, mais Grealish était le meilleur joueur offensif de City. L’ancien ailier d’Aston Villa, une signature de 100 millions de livres sterling de Villa Park en 2021, est différent des autres options de Guardiola en ce sens qu’il court directement sur ses adversaires, dribble avec le ballon beaucoup plus que ses coéquipiers.

Et il a tourmenté l’arrière droit Takehiro Tomiyasu toute la nuit avec sa course directe et sa capacité à gagner des coups francs. Quand il a marqué son but, après un bon travail de Haaland et Ilkay Gundogan, c’était une récompense pour sa performance, mais aussi pour la confiance de Guardiola dans les qualités du joueur.

Jack Grealish était le meilleur joueur offensif de Manchester City lors de la victoire contre Arsenal. Julian Finney/Getty Images

3. Les bouffonneries de la ligne de touche d’Arteta sont désormais hors de contrôle

Il faut faire quelque chose à propos de Mikel Arteta et de son comportement sur la ligne de touche, en particulier lors des matchs aux Emirats. Le manager d’Arsenal a été interrogé par les officiels lors des matchs contre Newcastle et Manchester United le mois dernier après s’être trop approché du terrain à deux reprises, mais il a porté ses bouffonneries à un nouveau niveau contre City.

C’était peut-être la tension qui accompagne le fait d’être impliqué dans le plus gros match de la saison et un match qui avait tant d’enjeux pour les deux équipes. Mais Arteta a simplement besoin de mieux se contrôler car il risque de déclencher une confrontation sérieuse avec un adversaire s’il continue à se comporter comme il l’a fait dans ce match.

Le comportement de ligne de touche de Mikel Arteta pourrait le conduire à l’eau chaude s’il ne fait pas attention. Adam Davy/PA Images via Getty Images

En première mi-temps, Arteta a failli entrer en collision avec Jack Grealish lorsque l’ailier de City a sprinté sur le terrain près de la ligne de touche. À cette occasion, le patron d’Arsenal a été réprimandé par le quatrième officiel Darren England pour avoir quitté sa zone technique et s’être trop approché du terrain. Mais Arteta, un ancien directeur adjoint de City, a été impliqué dans un match de bousculade avec De Bruyne en seconde période lorsqu’il a éloigné le ballon du milieu de terrain alors qu’il tentait de faire une remise en jeu rapide.

De Bruyne a poussé Arteta et a agité un doigt avant de retourner sur le terrain, se plaignant en même temps auprès de l’arbitre Anthony Taylor. Arteta a échappé à une réservation pour ses bouffonneries, mais l’histoire montre que, lorsque les esprits s’emballent, les incidents peuvent devenir incontrôlables. Personne ne veut voir une répétition du moment où le patron de Newcastle, Alan Pardew, a donné un coup de tête à David Meyler de Hull City en 2014, donc Arteta doit se calmer pour éviter la perspective que quelque chose de similaire devienne incontrôlable.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Rubén Dias — Le défenseur de City faisait son premier départ en Premier League depuis octobre à la suite de problèmes de blessures et il a fait une énorme différence. Sa présence imposante a rendu City plus convaincant à l’arrière.

MEILLEUR : Eddie Nketiah — A raté de bonnes occasions, mais l’attaquant d’Arsenal a également causé des problèmes sans fin à City et a surmonté ses échecs pour être une épine constante du côté de l’adversaire.

MEILLEUR : William Saliba — Le défenseur d’Arsenal contrôlait confortablement Erling Haaland avec sa force, son rythme et sa lecture du jeu.

Le pire : Takehiro Tomiyasu — Sélectionné pour commencer devant Ben White, hors de forme, mais Tomiyasu a fait un cauchemar. Une passe en retrait égarée a conduit au but de Kevin De Bruyne et il a ensuite raté une occasion facile de six mètres.

Le pire : Ederson — Très chanceux de ne pas avoir été expulsé pour faute sur Eddie Nketiah, ce qui a conduit à l’égalisation des pénalités d’Arsenal. Venant d’être averti pour perte de temps, le gardien de City aurait dû recevoir un deuxième carton jaune pour la faute.

Le pire : Riyad Mahrez — L’ailier de City a été en grande forme, mais il a eu une nuit de repos aux Emirats. Il n’a tout simplement pas pu entrer dans le match et a été remplacé au bout d’une heure.

Faits saillants et moments marquants

Cela aurait-il même dû être une pénalité? Ederson est pris dans une position délicate après avoir défié Eddie Nketiah en première mi-temps, donnant à Bukayo Saka la possibilité de marquer sur place.

Mais le rallye d’Arsenal a été bloqué après deux buts de City en seconde période, dont ce clou dans le cercueil d’Erling Haaland en fin de match.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Erling Haaland de Manchester City, à propos des performances de l’équipe : “City sont, ‘nous’ pas moi, sommes les champions donc tu peux le dire, ouais [that it was a champions’ performance].

Martin Odegaard d’Arsenal, sur la défaite : “C’est le football. Parfois, les chances se présentent, parfois non. Mais c’est là que nous devons nous améliorer et être plus cliniques et défendre notre boîte. Ce n’est pas seulement un joueur, mais toute l’équipe.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Lorsque Bukayo Saka marque dans un match de Premier League, cela signifie souvent une victoire pour Arsenal. La défaite de mardi n’est que le troisième résultat de ce type lorsque Saka trouve le filet, les deux autres étant contre Manchester City (9/4/22) et Manchester United (1/1/22).

– Man City a remporté ses 11 dernières rencontres de Premier League contre Arsenal par un score combiné de 29-4 ; il s’agit de la plus longue séquence de défaites en championnat d’Arsenal contre un seul adversaire. City est également la première équipe à l’extérieur à battre Arsenal sept fois de suite.

– Ne craignez pas les fans d’Erling Haaland, il est de retour en forme. Son but est son 26e cette saison de Premier League – égalant le record de Manchester City de Sergio Agüero de la saison 2014-15. Cela met également fin à une séquence de trois matchs sans but, la plus longue qu’il ait eue depuis qu’il a rejoint l’équipe l’été dernier.

Suivant

Arsenal: Doit rebondir après la défaite difficile en se rendant à Aston Villa samedi, puis une rare semaine complète de congés avant une visite à Leicester City le 25 février.

Manchester City: Une séquence chargée sur trois compétitions pour le reste du mois. Ils se rendront à Nottingham Forest samedi avant de se concentrer sur le match aller de leur huitième de finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig le 22 février. Puis l’AFC Bournemouth le 25 février en championnat suivi d’un voyage à Bristol City le 28 février. pour un match de cinquième tour de la FA Cup.