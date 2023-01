Manchester City devance Arsenal au quatrième tour de la FA Cup

Manchester City a battu Arsenal à domicile vendredi pour se qualifier pour la FA Cup. Un seul but de Nathan Ake a donné l’avantage aux hôtes dans la soirée. City jouera désormais les huitièmes de finale de la compétition et tentera de remporter sa première FA Cup depuis 2019.

Bien qu’il s’agisse d’un match de coupe au quatrième tour, le match de vendredi était l’un des affrontements les plus attendus de cette saison. Arsenal et City ont sans aucun doute été les deux meilleures équipes d’Angleterre au cours de la campagne en cours. En entrant dans le match, ils ont combiné pour ne perdre que sept de leurs 57 matchs toutes compétitions confondues.

Même début de match

Comme prévu, le match a commencé de manière égale. Les hôtes ont eu plus de possession dans les 30 premières minutes, comme on pouvait s’y attendre avec Manchester City. Pourtant, Arsenal a eu les deux meilleures chances de marquer. Takehiro Tomiyasu et Leandro Trossard ont tous deux réussi des tirs de qualité arrêtés par le gardien de City Stefan Ortega dans les premières phases du match.

La partie la plus remarquable d’une première mi-temps sans but a peut-être été une blessure. Le défenseur central John Stones a été expulsé après avoir apparemment tiré ses ischio-jambiers très tard dans la période. Aymeric Laporte a été présenté au match quelques instants seulement avant la pause de la mi-temps.

City trouve un moyen contre Arsenal en deuxième mi-temps de la FA Cup

Tout comme le récent match de City contre Tottenham Hotspur, les champions en titre de la Premier League ont augmenté leur intensité en seconde période. La percée est survenue à la 64e minute du match. Julian Alvarez a frappé la base du poteau à longue distance. Le ballon est ensuite tombé sur Jack Grealish à l’intérieur de la surface. Grealish a trouvé Nathan Ake qui a soigneusement passé le ballon dans le coin inférieur.

Le but a semblé réveiller Arsenal. Eddie Nketiah a presque égalisé le score quelques minutes plus tard. L’attaquant a eu une chance fantastique de marquer à seulement un mètre ou deux du but, mais il n’a pas pu obtenir un bon contact avec le ballon.

Néanmoins, les leaders de la ligue n’ont pas pu briser une défense avare de City. Les deux seuls tirs cadrés d’Arsenal ont eu lieu lors de la première période. Les Gunners affronteront ensuite Everton en championnat, tandis que City devrait à nouveau affronter les Spurs.

PHOTO : IMAGO / Focus Images