Manchester City démantèle le Real Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des champions

MANCHESTER, Angleterre – Manchester City a démantelé le Real Madrid 4-0 au stade Etihad pour réserver sa place en finale de la Ligue des champions et rester sur la bonne voie pour le triplé. Les champions d’Europe en titre ont été époustouflés grâce à deux buts en première mi-temps de Bernardo Silva, un but contre son camp d’Eder Militao après la mi-temps et un quatrième en fin de match du remplaçant Julian Alvarez.

City affrontera l’Inter Milan en finale à Istanbul le mois prochain, ce qui pourrait finir par être la dernière étape du triplé s’ils peuvent également remporter le titre de Premier League et la FA Cup. L’équipe de Pep Guardiola n’est plus qu’à trois victoires d’égaler un exploit réalisé une seule fois auparavant dans le football anglais, par Manchester United en 1999.

Réaction rapide

1. Man City marche vers le triplé

Même si Chelsea, Brighton, Brentford, Manchester United et l’Inter Milan auront leur mot à dire sur le nombre de trophées remportés par City cette saison, ce fut leur test le plus difficile du triplé et du Real Madrid, « Kings of the Champions League ». ont été écrasés par une équipe jouant avec tant de fanfaronnade qu’ils semblent destinés à tout gagner.

Il y a eu une frayeur occasionnelle lorsque Toni Kroos a frappé la barre transversale et qu’Ederson a dû effectuer un arrêt du bout des doigts sur le coup franc de David Alaba, mais pendant la majeure partie de la nuit, City a dominé les 14 fois vainqueurs de cette compétition. À la mi-temps, l’équipe de Guardiola menait 2-0 après avoir profité de près de 80% de possession de balle et au cours des 20 premières minutes, le Real Madrid n’a même pas pu toucher le ballon dans le tiers offensif du terrain. Dans le même sort, City en avait 107.

L’Inter Milan attendant à Istanbul le 10 juin, cela a été présenté comme la finale avant la finale et City a passé la majeure partie de la nuit en régulateur de vitesse. Ils sont à trois victoires du triplé et, sous cette forme, ils n’auront jamais de meilleures chances de s’inscrire dans les livres d’histoire.

Toute l’équipe de Manchester City a réalisé une performance remarquable, mais ce sont les deux buts de Bernardo Silva qui ont donné le ton du match. (Photo de James Gill – Danehouse/Getty Images)

2.Silva un rouage crucial dans la machine à gagner de Guardiola

C’est City, une équipe pleine de superstars, mais l’importance de Silva pour elle ne peut être sous-estimée. Dans la recherche éternelle de Guardiola pour le contrôle total d’un match de football, le milieu de terrain portugais l’aide à se rapprocher – gardant le ballon quand City l’a et le pourchassant quand ils ne l’ont pas. Deux buts en première mi-temps ont été le point culminant de sa performance contre le Real Madrid, mais tout son quart de travail a suinté de classe et d’intelligence.

Son mouvement pour le premier match de City était si bon qu’il avait dérivé dans un espace de la surface de réparation suffisamment grand pour que lorsque Kevin De Bruyne leva les yeux pour glisser à travers la passe, ce fut probablement l’une des passes décisives les plus faciles qu’il ait jamais eues. La finition a été d’un calme dévastateur – tout comme son deuxième quand il aurait pu facilement diriger le ballon contre Alaba sur la ligne mais à la place guidé dans le coin.

Ce sera probablement toujours une saison dont on se souviendra pour les buts d’Erling Haaland, mais les fans de City qui se sont présentés à l’Etihad semaine après semaine sauront à quel point des joueurs comme Silva ont joué un rôle important. Il n’est que le troisième joueur à marquer deux buts ou plus en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid après Lionel Messi en 2011 et Robert Lewandowski en 2013. C’était sa soirée.

3. La couronne du Real Madrid glisse lors d’une nuit misérable à Manchester

Ancelotti sentira que l’égalité n’était pas vraiment terminée avant le troisième but de City après 76 minutes, mais l’écriture était sur le mur bien avant cela. Peu d’équipes ont réussi à étouffer le Real Madrid en Ligue des champions, mais la première mi-temps de City a été si impressionnante que lorsque les joueurs de Madrid se sont épuisés pour le début de la seconde mi-temps, certains d’entre eux semblaient déjà savoir que le match était terminé.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Il y a eu un moment en première mi-temps où Rodrygo a enfilé un ballon sur la gauche pour que Vinicius Junior le poursuive. Le stade Etihad a retenu son souffle alors que l’une des principales menaces offensives de Madrid s’élançait vers la surface de réparation, mais avant même qu’il ne puisse toucher le ballon, Kyle Walker avait dévoré le sol devant lui et éliminé tout danger avec un minimum d’agitation. Partout où vous regardiez, les joueurs de City ont gagné.

Karim Benzema a à peine vu le but et Luka Modric a été tellement dépassé au milieu de terrain qu’il a été remplacé après seulement une heure. Le Real Madrid a vécu des soirées palpitantes en Ligue des champions et il est probable qu’il en offrira d’autres à l’avenir, mais ce fut une expérience éprouvante dans un tournoi qu’ils aiment considérer comme le leur.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur: Bernardo Silva, MF, Man City

L’homme de Guardiola pour les grandes occasions, ses deux buts ont permis à City de mener 2-0 à la mi-temps.

Meilleur : Kyle Walker, DF, Man City

La préparation d’avant-match concernait son duel avec Vinicius Junior et il a été le vainqueur incontesté de la nuit.

Meilleur : Thibaut Courtois, GK, Real Madrid

Le gardien de but a réalisé deux arrêts incroyables des têtes de Haaland en première mi-temps, la seconde étant particulièrement impressionnante.

Pire : Dani Carvajal, DF, Real Madrid

Tordu à l’envers par Jack Grealish et a finalement eu recours à lui donner des coups de pied avant de sortir tôt.

Pire : Luka Modric, MF, Real Madrid

A eu du mal à prendre le ballon alors que City envahissait Madrid en première mi-temps et a été remplacé après une heure.

Pire : Eduardo Camavinga, DF, Real Madrid

Jouant hors de position à l’arrière gauche, il n’a pas pu faire face au mouvement de Silva.

Faits saillants et moments marquants

Après avoir totalement dominé le Real Madrid dans les premières phases du match, Silva a marqué le premier pour City avec une frappe fantastique.

BERNARD SILVA. AVANTAGE VILLE. 🎯 pic.twitter.com/79nYaSrGLM – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 mai 2023

Silva a ensuite doublé pour City avec un dink calme et cool.

« ILS ONT UNE LUMIÈRE CLAIRE DU JOUR… » BERNARDO SILVA DOUBLE L’AVANCE DE MANCHESTER CITY ! 💫 pic.twitter.com/8BZ2uCz0NR – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 17 mai 2023

Dès le début, City a donné le ton et a réussi à contrôler complètement le jeu.

Le Real Madrid a terminé la première mi-temps avec 10 touches dans le tiers offensif. Man City en avait 196 😳 pic.twitter.com/eFQfuPfN7T — ESPN FC (@ESPNFC) 17 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Bernardo Silva, s’adressant à BT Sport : « C’est une belle soirée pour nous. Nous savons que ce serait difficile, mais battre cette équipe du Real Madrid 4-0 à domicile était merveilleux. J’espère que nous la gagnerons. »

Dani Carvajal, défenseur du Real Madrid : « Nous avons affronté un rival qui était meilleur que nous dans ce match – ils nous ont assez bien dépassés. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Aujourd’hui sera le 191e match de Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur-chef de l’UEFA Champions League, devant Sir Alex Ferguson (190) pour le plus grand nombre de l’histoire de l’UCL.

2e doublé UCL en carrière pour Bernardo Silva à l’UCL (également le 15 février 2022)

Les neuf derniers buts de Bernardo Silva en UCL ont été marqués lors de la phase KO

Kevin De Bruyne : 25 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Aucun autre joueur des 5 meilleures ligues européennes n’en a plus de 19 (Messi, Vinicius)

Les 196 troisièmes touches offensives de Man City sont le plus que le Real Madrid ait autorisé dans la première mi-temps d’un match de LaLiga ou de l’UCL depuis au moins 2010-11

Pep Guardiola (MNC) : se qualifie pour la 4e finale de la Coupe d’Europe, T-2e de tous les temps après Carlo Ancelotti

Ce serait à égalité pour la plus grande marge de défaite du Real Madrid dans l’histoire de la Ligue des champions du Real Madrid (défaite 4-0 contre Liverpool en huitièmes de finale 2008-09)

Suivant

Real Madrid: Los Blancos terminera la saison après avoir remporté le titre de la Copa del Rey avec Barcelone remportant la Liga le week-end dernier, et ils reviendront en championnat dimanche lorsqu’ils se rendront à Valence (regarder en direct sur ESPN + à 12h30 HE).

Manchester City: Alors que City poursuit le triplé, c’est le retour à l’action en Premier League alors qu’ils accueillent une équipe de Chelsea en difficulté dimanche. Ensuite, l’équipe de Pep Guardiola se rendra à Brighton le 24 mai.