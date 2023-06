Manchester City demande à Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma un accord d’échange avec Bernardo Silva – rapport

Manchester City n’envisagera de vendre Bernardo Silva au Paris Saint-Germain cet été que si deux stars italiennes sont incluses dans un accord d’échange partiel.

C’est selon le point de vente français Footmercatoqui affirment que le PSG se demande maintenant s’il serait prêt à autoriser à la fois Gianluigi Donnarumma, 24 ans, et Marco Verratti, 30 ans, à déménager à Manchester City, conformément aux demandes de Pep Guardiola.

Guardiola serait désireux d’ajouter plus de profondeur à son équipe triplée cet été, avec un gardien de but de qualité supérieure et un meneur de jeu profond en tête de sa liste de souhaits. Les options actuelles de l’équipe incluent le gantier allemand Stefan Ortega, qui est considéré comme bon mais pas de classe mondiale, et le milieu de terrain Kalvin Phillips, qui a subi une année ravagée par les blessures depuis son arrivée de Leeds United.

Donnarumma fournirait une compétition sérieuse à Ederson entre les bâtons, tandis que Verratti se bousculerait avec le héros de la Ligue des champions Rodri pour une place à la base du milieu de terrain de City.

Bien qu’il ait remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions cette saison, Guardiola tient à dépenser beaucoup pour améliorer son équipe cet été, Arsenal ayant poussé son équipe de près dans la course au titre la saison dernière.

City cherche également à compenser la perte attendue d’Ilkay Gundogan, qui devrait partir après sept années brillantes à l’Etihad, ainsi que Joao Cancelo, qui a passé la dernière partie de la saison en prêt au géant allemand du Bayern Munich.