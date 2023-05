Manchester City défend son titre alors que Leeds, Leicester et Southampton sont relégués

Brentford 1-0 Manchester City

Un but tardif d’Ethan Pinnock a valu à Brentford une victoire 1-0 sur Manchester City, champion de Premier League, lors de leur dernier match de la saison dimanche, mais ils n’ont pas pu obtenir une place en Europa Conference League après avoir terminé neuvième.

Pinnock a frappé à bout portant à cinq minutes de la fin après avoir été mis en place par Bryan Mbeumo alors que Brentford a finalement trouvé une percée méritée contre une équipe de City très changée, qui manquait de son intensité habituelle.

L’attaquant de la ville Erling Haaland est resté sur le banc tandis que Kevin De Bruyne a été laissé de côté et l’équipe de Pep Guardiola n’a pas pu rassembler d’occasions claires pendant la majeure partie du match, mais aurait pu arracher un match nul dans le temps d’arrêt.

Cole Palmer a vu deux efforts bloqués par Pinnock dans les phases finales avant qu’un autre ne soit dégagé de la ligne par Ben Mee alors que Brentford est devenu la seule équipe à battre les champions à domicile et à l’extérieur cette saison.

Manchester United 2-1 Fulham

Erik ten Hag a obtenu une troisième place lors de sa première saison à Manchester United après une victoire 2-1 contre Fulham en Premier League dimanche.

L’entraîneur néerlandais a déjà conduit United à triompher en Coupe de la Ligue et pourrait ajouter à cela lorsque son équipe affrontera Manchester City en finale de la FA Cup la semaine prochaine.

Son équipe s’est assurée que la campagne de la ligue se termine sur une note positive avec Jadon Sancho et Bruno Fernandes remportant la victoire après que Kenny Tete ait viré Fulham devant Old Trafford.

La qualification en Ligue des champions était déjà assurée après la victoire 4-1 de jeudi contre Chelsea, mais United avait besoin d’une autre victoire pour être certain de terminer devant Newcastle.

Tete a ouvert le score à la 19e minute et Fulham aurait pu prolonger son avance à la 26e, mais David de Gea a empêché Aleksandar Mitrovic de sortir du point de penalty.

Sancho a égalisé le score à la 39e après avoir poussé à la maison après que Tete ait défié Fred dans la surface.

United a pris les devants à la 55e grâce à Fernandes, qui a dépassé la défense de Fulham et a décoché un tir sur Bernd Leno.

La victoire était un record du club égalant le 27e pour United à Old Trafford dans toutes les compétitions cette saison et maintient l’élan vers la finale de la FA Cup lorsque Ten Hag espère ajouter plus de brillance à sa première saison.

Southampton 4-4 Liverpool

Roberto Firmino a marqué son dernier match à Liverpool avec un but dans un thriller de Premier League 4-4 à Southampton relégué dimanche.

Le Brésilien a frappé pour donner l’avantage à Liverpool 2-0 à la 14e minute après que Diogo Jota ait tiré dans le premier match des visiteurs.

Mais Southampton a produit un retour extraordinaire avec James Ward-Prowse et Kamaldeen Sulemana qui se sont mis à niveau pour les hôtes avant la pause.

Sulemana a de nouveau marqué au début de la seconde période après une course et une finition fulgurantes et Adam Armstrong a capitalisé sur une erreur pour porter le score à 4-2.

Liverpool, qui devra se contenter du football de la Ligue Europa la saison prochaine après avoir terminé cinquième, s’est réveillé et a marqué deux fois en une minute avec Cody Gakpo touchant de près et Jota claquant son deuxième but du match.

Aston Villa 2-1 Brighton

Aston Villa a mis fin à son exil européen de 13 ans après une victoire nerveuse 2-1 contre Brighton en Premier League dimanche.

Les frappes en première mi-temps de Douglas Luiz et Ollie Watkins ont permis à Villa de terminer la saison à la septième place.

Villa a obtenu son meilleur classement en Premier League depuis 13 ans, et avec lui une route vers la Ligue de conférence Europa. La septième place représente un triomphe pour le manager de Villa Unai Emery, qui a repris une équipe menacée de relégation en octobre après le limogeage de Steven Gerrard.

Deniz Undav a retiré un but en arrière – ayant également eu un but refusé pour hors-jeu – mais les Seagulls ont été incapables de trouver un niveleur.

Brighton, au troisième rang il y a 12 ans, se dirige vers l’Europe pour la première fois après son impressionnante saison. Brighton avait déjà scellé une sixième place et une place en Ligue Europa, donc tous les yeux étaient rivés sur les hôtes.

Leicester 2-1 West Ham

Leicester City a été relégué de la Premier League dimanche malgré la fin de la saison avec une victoire 2-1 contre West Ham.

La victoire 1-0 d’Everton contre Bournemouth à Goodison Park signifiait que le champion de la ligue 2016 ne pouvait rien faire pour éviter la chute.

L’équipe de Dean Smith avait suscité l’espoir de pouvoir monter une offre de survie spectaculaire après que Harvey Barnes ait frappé à la 34e minute.

Alors qu’Everton faisait match nul 0-0 à l’époque, Leicester est temporairement sorti des trois derniers à la différence de buts, provoquant des célébrations folles à l’intérieur du King Power.

Mais lorsque la nouvelle a commencé à filtrer qu’Abdoulaye Doucoure avait donné l’avantage à Everton en seconde période, l’énergie a été aspirée hors du stade.

Wout Faes s’est dirigé en une seconde pour l’équipe locale à la 62e, mais la fortune de Leicester dépendait de ce qui se passait dans le Merseyside.

Au moment où Pablo Fornals en a retiré un pour West Ham à la 79e, cela importait peu le jour ou pour la saison dans son ensemble.

Lors d’une journée de grand drame, les fans de Leicester ont été tourmentés par des rumeurs selon lesquelles Bournemouth avait marqué, déclenchant des ondulations de célébrations avant que la réalité ne frappe.

En commençant la journée dans la zone de relégation, Leicester savait qu’il devait gagner pour avoir une chance de survie – et même alors, il avait besoin d’Everton pour perdre des points.

Une différence de buts supérieure au club du Merseyside signifiait qu’une victoire le verrait rester même si Everton faisait match nul.

Après quelques moments nerveux au début, Leicester a gagné en confiance et a commencé à trouver de l’espace derrière la défense de West Ham. Kelechi Iheanacho a frôlé l’ouverture du score avec un tir tournoyant qui a coupé le haut de la barre transversale.

Ce fut un moment qui a poussé le stade à éclater alors que les fans tentaient de pousser leur équipe.

Cela a eu l’effet escompté lorsque Barnes a trouvé le fond du filet après un mouvement de passe fluide à l’intérieur de la surface. Récupérant la passe d’Iheanacho sur la gauche de la surface, Barnes a glissé son tir devant Lukasz Fabianski sous un angle serré.

Leicester est parti à la recherche d’une seconde rapide avec Iheanacho et James Maddison qui se sont tous les deux rapprochés.

Il y eut un autre rugissement de l’intérieur du sol, qui semblait être le résultat d’informations erronées qu’Everton avait concédées.

Dans le 57e, il y avait plus d’informations de Goodison et à cette occasion, elles étaient exactes.

Doucoure avait marqué, incitant les fans de West Ham en visite à scander « Vous descendez ».

Cela aurait pu être pire pour Leicester mais Said Benrahma a frappé le poteau pour West Ham.

Everton 1-0 Bournemouth

Everton a organisé une autre évasion le dernier jour en Premier League pour prolonger son séjour de 69 ans dans la première division anglaise alors que Leicester et Leeds ont été relégués dimanche.

Abdoulaye Doucouré a inscrit un but à la 57e minute pour offrir à Everton une victoire 1-0 sur Bournemouth, ce qui a suffi à maintenir l’équipe à deux points d’avance sur Leicester, dont la victoire 2-1 contre West Ham a été vaine.

Leicester est relégué sept ans après avoir remporté la Premier League avec une cote de pré-saison de 5 000 contre 1 dans l’une des grandes histoires d’opprimés du sport.

Leeds a perdu 4-1 contre Tottenham et a également chuté après trois ans en championnat.

Everton, qui est dans la première division depuis 1954, a survécu le dernier jour de la saison en 1994 et 1998.

La relégation était au centre des préoccupations dimanche, le titre ayant déjà été remporté par Manchester City et les quatre qualifications pour la Ligue des champions de la saison prochaine déjà décidées.

ARSENAL 5-0 Loups

Si c’était l’adieu d’Arsenal de Granit Xhaka, il en a fait un souvenir inoubliable.

Lors de son 297e et probablement dernier match pour le club, Xhaka a marqué deux buts pour la première fois alors que les finalistes de la Premier League ont terminé la saison avec une victoire 5-0 sur Wolverhampton dimanche.

Xhaka a dirigé un centre de Gabriel Jesus à la 11e minute et a doublé la mise trois minutes plus tard après que le ballon lui soit tombé au centre de la surface suite à un dégagement raté.

Le milieu de terrain suisse, qui a été lié à un transfert au Bayer Leverkusen cet été, a été ovationné à la 75e minute et a embrassé ses coéquipiers en quittant le terrain.

Arsenal avait perdu ses deux matchs précédents pour remettre le titre de champion à Manchester City, mais a fait face à peu de résistance de la part d’une équipe des Wolves qui n’avait rien à jouer.

Bukayo Saka a porté le score à 3-0 à la 27e avec une belle finition enroulée à l’intérieur du deuxième poteau et Jésus a dirigé la quatrième à la 58e après un centre de Leandro Trossard.

Le défenseur Jakub Kiwior a ensuite complété la victoire en marquant son premier but à Arsenal avec un tir que le gardien des Wolves Jose Sa a déversé dans le filet.

Leeds 1-4Tottenham

Leeds United a été relégué de la Premier League après avoir été battu 4-1 par Tottenham Hotspur à Elland Road lors de la finale de la saison dimanche alors que Harry Kane a marqué deux fois pour les visiteurs.

Leeds devait gagner et espérer que d’autres résultats allaient leur chemin, mais ils ont cédé contre une équipe enjouée des Spurs et sont retournés au championnat après trois saisons dans l’élite.

Pedro Porro et Lucas Moura ont également marqué pour Tottenham, qui a terminé huitième, ratant de peu une place en UEFA Conference League. Jack Harrison a obtenu une consolation pour Leeds.

Kane a fait taire les supporters locaux à la deuxième minute lorsque les Spurs ont travaillé le ballon sur la droite et dans la surface avec Son Heung-Min trouvant l’attaquant anglais non marqué juste à l’extérieur de la surface de réparation et il n’a commis aucune erreur.

La deuxième mi-temps venait à peine de commencer avant que Kane ne se frappe intelligemment le ballon sur un défenseur pour attaquer Porro qui se cachait sans marque au coin de la surface pour frapper à la maison sous un angle serré.

Harrison en a retiré un pour donner un peu de vie à la foule à la 67e minute, mais Kane a restauré le coussin de deux buts de Tottenham deux minutes plus tard.

Moura, disputant son dernier match pour les Spurs, a ajouté le quatrième dans le temps additionnel après avoir porté le ballon sur près de la moitié de la longueur du terrain autour de plusieurs défenseurs.

La défaite de Leeds met fin à une saison de montagnes russes sous quatre managers différents avec seulement deux victoires sur la route.

Allardyce a été amené au club début mai pour redresser le navire, mais n’a récolté qu’un point en quatre matchs.

Chelsea 1-1 Newcastle

Le premier but d’Anthony Gordon pour Newcastle United, lié à la Ligue des champions, leur a valu un dernier point en Premier League lors d’un match nul 1-1 à Chelsea dimanche pour s’assurer que la saison chaotique de l’équipe locale se termine par un gémissement.

Il n’a fallu que neuf minutes à Gordon pour frapper, repoussant un centre d’Allan Saint-Maximin alors que la défense de Chelsea était en plein désarroi.

Chelsea, dont la 12e place est sa pire depuis 1994, a égalisé à la 27e minute lorsque Kieran Trippier s’est empêtré dans le tir bas maladroit de Raheem Sterling et que le ballon a rebondi sur son bras dans son propre filet.

Newcastle d’Eddie Howe a terminé la saison à la quatrième place tandis que Chelsea fait ses adieux à l’entraîneur par intérim Frank Lampard, leur troisième manager de la saison, qui n’a remporté qu’une seule victoire en 11 matchs en charge.

Crystal Palace 1-1 Forêt de Nottingham

Crystal Palace est revenu d’un but pour remporter un match nul 1-1 à domicile avec Nottingham Forest lors des derniers matchs des deux équipes de la saison de Premier League dimanche.

Will Hughes a égalisé au milieu de la seconde mi-temps à Selhurst Park après que Taiwo Awoniyi ait maintenu sa riche veine de forme de buteur en donnant l’avantage aux visiteurs à la 31e minute.

Palace a terminé la saison à la 11e place, suscitant des spéculations selon lesquelles le directeur intérimaire de 75 ans, Roy Hodgson, pourrait être invité à rester pour la prochaine campagne.

Forest, qui a passé plus de la saison dans les places de relégation qu’en dehors, a terminé 16e du classement avec 38 points, mais avec seulement huit d’entre eux engrangés à l’extérieur.

Awoniyi a couru sur la passe de recherche de Morgan Gibbs-White pour terminer avec un puissant tir du pied gauche, après qu’il ait d’abord semblé que la chance était passée alors que la défense le rattrapait.

C’était son sixième but lors de ses quatre derniers matchs, ce qui a fortement contribué à ce que son club évite une bataille contre la relégation le dernier jour.

Palace a eu plusieurs demi-occasions avant le but, la meilleure tombant sur Eberechi Eze dont l’effort à la 30e minute était lié au but mais a frappé son coéquipier Jordan Ayew à quelques centimètres de la ligne de but dans un lâcher fortuit pour les visiteurs.

La pression implacable en seconde période a assuré l’égalisation alors que Hughes a marqué son premier but en championnat pour Palace avec une tête glaçante sur le centre de Michael Olise. Il a été aidé par le gardien Wayne Hennessey sur le dos du défenseur Willy Boly.

