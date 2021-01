Pep Guardiola a déclaré que son équipe de Manchester City était « de retour » dimanche après avoir surclassé Chelsea 3-1 à Stamford Bridge pour entrer dans le top cinq de la Premier League.

City a frappé trois fois en 16 minutes en première période avec Ilkay Gundogan, Phil Foden et Kevin De Bruyne sur la cible alors que les visiteurs envoyaient un avertissement aux prétendants au titre.

« Nous avons très bien joué. Malheureusement, le dernier but, mais le résultat à Stamford Bridge est fantastique. Aujourd’hui, nous étions de retour comme nous l’étions. Une victoire importante à Chelsea à l’extérieur », a déclaré Guardiola.

« La Premier League est bizarre pour tout. Tout est bizarre, il suffit de se concentrer pendant les matchs mais sinon de se détendre. J’espère qu’en Premier League lors des six, sept derniers matchs, nous pourrons nous battre. »

City est désormais invaincu en sept matchs et n’est qu’à quatre points des leaders Liverpool et Manchester United après avoir joué un match de moins. Parfois, au cours de la première mi-temps, ils ont joué le genre de football qui a rapporté des titres consécutifs.

Encore plus impressionnant était le fait que Guardiola était sans six joueurs qui s’isolaient à cause d’une épidémie de COVID-19 au club, y compris le gardien Ederson, Ferran Torres, Kyle Walker et Gabriel Jesus tandis que Riyad Mahrez et Sergio Aguero n’étaient sur le banc qu’après blessures.

« Le résultat est incroyable pour nous, en particulier la façon dont nous avons joué », a déclaré Guardiola. « Chelsea est l’une des équipes les plus fortes, mais nous avions un plan et avons essayé de jouer comme nous l’avons fait dans le passé et cela a fonctionné, les joueurs étaient fantastiques.

« Nous devons jouer à notre rythme. Nous avons remporté la Premier League comme ça, plus patients, plus calmes, et nous avons un peu raté ce rythme pour de nombreuses raisons.

« La façon dont nous avons remporté les deux titres de Premier League était comme aujourd’hui. »

Alors que City est de retour, Chelsea semble reculer après une quatrième défaite en six matches de championnat.

En fait, ils ont bien commencé dimanche, mais n’ont eu aucune réponse à City une fois qu’ils sont passés à la vitesse supérieure.

«Pendant 10 minutes, nous avons été bons, puis ils ont commencé à jouer et nous concédons deux mauvais buts consécutifs dans le match. Cela nous a assommés et nous n’avons pas bien réagi,» Lampard, dont l’équipe est tombée huitième du table, dit.

« Des leçons sérieuses en première mi-temps, un bon caractère en seconde période, mais le jeu était terminé. Quand une équipe vous pose un problème, il faut le régler mais nous ne l’avons pas fait. »