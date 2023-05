Manchester City croise devant Leeds United pour prendre quatre points d’avance

Manchester City a battu Leeds United 2-1 au stade Etihad samedi après-midi. C’est un résultat qui a permis aux champions en titre d’étendre leur avance sur Arsenal à quatre points. Les Bleus restent au sommet du tableau de Premier League.

L’équipe de Pep Guardiola a dominé du début à la fin pendant les quatre-vingt-dix minutes. Cependant, ils se sont heurtés à une équipe de Leeds qui a offert très peu à l’exception d’un but tardif du remplaçant Rodrigo Moreno.

City s’est installé dans le match dès les premières minutes et aurait dû prendre les devants plusieurs fois au cours des 15 premières minutes. Phil Foden, Kevin De Bruyne et Erling Haaland ont tous eu de glorieuses occasions de marquer avant qu’Ilkay Gundogan n’ouvre le score à la 19e.e minute.

Manchester City n’a pas eu besoin de travailler dur pour la victoire

Avec Manchester City à son meilleur, l’Allemand a inscrit son tir dans le coin inférieur droit. La passe carrée astucieuse de Riyad Mahrez depuis l’aile droite a trouvé l’Allemand.

Huit minutes plus tard, Gundogan a doublé l’avantage des Bleus avec un but presque identique à son premier. Pourtant, cette fois, il a habilement placé le ballon du côté opposé devant le gardien de but de Leeds Joel Robles. Les hôtes auraient pu avoir cinq ou six avances à la pause, mais ont été inhabituellement inutiles devant le but.

C’était un trafic à sens unique après la pause. Manchester City a dominé la possession et Leeds a été contraint de mettre son corps en jeu derrière le ballon, cherchant à frapper en contre. L’équipe du Yorkshire a été épargnée par une plus grande raclée alors que Haaland a gaspillé plusieurs opportunités.

Sam Allardyce fait face à une bataille difficile pour éviter la relégation

City aurait pu mettre le jeu au lit dans le 84e minute, mais Gundogan a raté le point de penalty. Son effort de 12 mètres a frappé la barre transversale. Avec Rodrigo marquant quelques secondes plus tard, cela a mis en place des dernières minutes nerveuses pour les Champions avec Guardiola visiblement bouleversé sur la ligne de touche.

Le manager espagnol avait clairement demandé à Haaland de tirer le penalty, mais l’attaquant a offert à Gundogan la possibilité de terminer son coup du chapeau sur place.

Manchester City s’est accroché pour remporter la victoire et portera désormais son attention sur le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid la semaine prochaine.

Pour Leeds et Sam Allardyce, les signes sont de mauvais augure car ils restent sans victoire lors de leurs cinq derniers matchs et se situent au-dessus de la zone de relégation uniquement grâce à la différence de buts. Les affirmations d’Allardyce selon lesquelles il est aussi bon que Pep Guardiola pourraient être une cause de regret dans un proche avenir.

Crédit photo: IMAGO / Action Plus