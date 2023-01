Manchester City contre Tottenham : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 1h Les équipes

il y a 29 s 15.14 HNE 14 mn : Rodri passe effrontément sa botte à l’arrière de la jambe de Hojbjerg. Juste un coup franc, mais il y a un autre joueur qui peut se considérer un peu chanceux de ne pas entrer dans le cahier de l’arbitre tôt.



il y a 2 m 15.13 HNE 13 mn : Mahrez ceinture le coup franc directement dans le mur des Spurs. Une énorme déception pour les supporters locaux, qui grognent en conséquence.



il y a 3 m 15.12 HNE 12 mn : Rodri tente de libérer Mahrez sur la droite mais se fait claquer à mi-parcours par Davies. L’arbitre sort son carton jaune, mais décide de ne pas réserver le défenseur des Spurs. C’est un coup franc, cependant, à 25 mètres, juste à droite du centre.



il y a 4 mois 15h10 HNE 10 minutes: Alvarez fait bonne figure sur la droite et remporte le premier corner de la soirée. Tous les yeux sont rivés sur Haaland, tapi sur le point de penalty. Mahrez le boucle longtemps. Haaland, après avoir fait une course intelligente vers le bâton le plus éloigné, tente d’amortir un pied latéral dans le filet sous un angle serré. Un effort étrangement prudent est dévié vers un autre virage, d’où rien ne se passe.



il y a 6 mois 15.09 HNE 8 minutes : Lewis fait une nuisance de lui-même à 30 mètres du but, puis licencie à Gundogan, qui libère presque Haaland dans la surface avec un coin délicat en avant. Juste un peu trop de jus sur la passe. Une sensation agréable à ce match, les deux équipes semblant être d’humeur.



il y a 8 mois 15.07 HNE 6 minutes : Les Spurs ont bénéficié de 58% de possession lors de ces premiers échanges, hors Citying City. Conte sera satisfait du début de son équipe.



il y a 10 mois 15.05 HNE 5 minutes : Lewis traverse de la droite. Haaland monte le plus haut, à six mètres, mais ne peut pas mettre la tête sur le ballon, qui navigue pour un coup de pied de but. Quelques centimètres plus bas, et les Spurs étaient dans un monde de douleur.



il y a 11 min 15.04 HNE 4 minutes : La ville l’a caressé patiemment au milieu, affirmant une certaine domination à domicile.



il y a 12 mois 15.02 HNE 2 minutes : Kulusevski pousse tout droit sur Ederson, mais le gardien de City ne panique pas avec le ballon à ses pieds et dégage ses lignes. Des cœurs de ville en bouche pendant une nanoseconde là-bas.



il y a 13 mois 15.01 HNE Les Spurs – qui cherchent à devenir la première équipe à remporter trois matches de suite contre une équipe de Pep Guardiola – lancent le bal. Ils le passent un peu dans le dos, puis Son et Perisic font presque du terrain sur la gauche avec un une-deux net. Jetez à City, mais un jeu proactif très précoce des Spurs.



il y a 17 mois 14h57 HNE Les équipes sont de sortie. City porte son bleu ciel, tandis que les Spurs arborent du blanc de lys. Les visiteurs portent également des brassards noirs à la mémoire de leur ancien joueur Anton Walkes, décédé des suites d’un accident de bateau cette semaine. L’ancien défenseur de Tottenham Anton Walkes décède dans un accident de bateau à l’âge de 25 ans Lire la suite



il y a 23 mois 14h52 HNE Un rappel rapide de la façon dont ce match s’est déroulé la saison dernière. Oubliez étonnant. Oubliez le sensationnel. C’était vraiment psychédélique. Plus, s’il vous plaît, City ! Plus, s’il vous plaît, Spurs! Manchester City 2-3 Tottenham: Premier League – comme c’est arrivé Lire la suite



il y a 24 mois 14h51 HNE Antonio Conte parle, gnomiquement, à Sky Sports. “Rodrigo [Bentancur] est un acteur important pour nous, avec [Pierre-Emile] Hojbjerg. Ils ne jouent pas beaucoup de matchs ensemble, mais ils donnent toujours de bonnes performances. Nous devons commencer à gagner, puis nous verrons ce qui se passera.



il y a 36 mois 14h38 HNE Positivité d’avant-match : à la manière de Tottenham Hotspur. “J’ai ri de ce tweet quand il a été publié pour la première fois”, commence Yash Gupta… Dans l’intérêt de la sécurité, je propose que nous renoncions aux 6 points habituels que nous enlevons à Man City chaque saison. – Histoires de transfert indépendantes de Tottenham (@bankruptspurs) 9 octobre 2022 « … et jusqu’à présent, cela a été la seule grâce salvatrice de cette saison. C’est hilarant à chaque fois que je le lis. Jusqu’à présent, cette saison a été extrêmement décevante, de commencer par penser que Conte n’a rien à voir avec Mourinho pour se rendre compte que Conte est un Poundland Mourinho. Quoi qu’il en soit, si les Spurs gagnent, Arsenal devient favori, et si les Spurs perdent, Conte pourrait partir. Dans l’attente d’une victoire 3-0 pour Tottenham avec 15% de possession. L’amener sur!” Alexandra Ashton ajoute : « Je suis surprise que Lloris et Son partent aujourd’hui. La performance de Lloris contre Arsenal a permis à Forster de commencer (j’avais pensé), et Son a été si médiocre pendant toute cette saison que Richarlison mérite un départ. Kane ne plonge pas profondément dans ce rôle de milieu de terrain comme il avait l’habitude de le faire la saison dernière, et Son en souffre vraiment, incapable de s’accrocher à des balles profondes. Ce serait certainement représentatif de notre saison jusqu’à présent si nous battions City à domicile et à l’extérieur, donnant le titre à Arsenal. Bizarre incohérence avec des éclairs de bonnes performances. C’est l’esprit, les gens. Tous à bord des montagnes russes émotionnelles ! Insatisfaction garantie !



il y a 1h 14h17 HNE Pep Guardiola – qui a eu 52 ans hier et obtient un retard ♫ joyeux anniversaire à vous 🎶 – parle à Sky Sports. “Même si nous avions gagné à Old Trafford, ce serait important. La saison dernière, nous avons perdu six points contre les Spurs. Rico Lewis a très bien joué, il lit les positions, et c’est pourquoi il est sélectionné. C’est une grosse responsabilité, il jouera contre Son, Kulusevski, Kane, mais c’est le choix parfait ce soir. Nous avons des schémas de jeu que nous devons relancer. La solution n’est pas de faire quelque chose que nous n’avons pas fait en sept ans, car nous avons remporté quatre Premier League en cinq ans. Si je pense que nous devrions faire quelque chose de différent, je serais stupide, parce que ça marche ! Il faut donc essayer de le refaire. Parfois, vous oubliez. C’est à moi de trouver les modèles !



il y a 1h 14.08 HNE Manchester City apporte cinq changements à l’équipe qui a commencé la défaite 2-1 du derby contre United. Julian Alvaraez ne fait que sa deuxième titularisation en Premier League pour City. Il est avec Rico Lewis, John Stones, Ilkay Gundogan et Jack Grealish. Quelques grandes stars descendent sur le banc : Kyle Walker, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Phil Foden. Tottenham Hotspur vient également de subir une défaite dans le derby, après avoir été largement battu 2-0 par Arsenal. Ivan Perisic, Rodrigo Bentancur, Ben Davies et Emerson Royal sont de retour, alors que Clement Lenglet, Ryan Sessegnon, Pape Matar Sarr et Matt Doherty tombent sur le banc.

il y a 1h 14h00 HNE Les équipes Manchester City: Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, Gundogan, Grealish, Mahrez, Alvarez, Haaland.

Remplaçants : Ortega Moreno, Walker, Dias, Phillips, Cancelo, Laporte, De Bruyne, Bernardo, Foden. Tottenham Hotspur : Lloris, Emerson, Dier, Romero, Davies, Hojbjerg, Perisic, Bentancur, Son, Kane, Kulusevski.

Remplaçants : Forster, Sanchez, Doherty, Sessegnon, Tanganga, Matar Sarr, Lenglet, Bissouma, Richarlison.

