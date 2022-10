Manchester City contre Southampton – Rapport de match de football – 8 octobre 2022

Manchester City a remporté une autre victoire de routine en Premier League, battant Southampton 4-0 samedi alors qu’Erling Haaland maintenait sa riche forme de score.

Joao Cancelo a mis les champions sur la voie d’une victoire de routine avant que Phil Foden n’inscrive son cinquième but en trois matches. Riyad Mahrez en a fait trois au début de la seconde période avant que Haaland ne marque son but habituel pour en faire quatre.

Southampton a dû faire face à la tâche insurmontable d’essayer d’arrêter une équipe de City qui avait marqué 20 buts au cours des cinq derniers matches dans toutes les compétitions et bien sûr Haaland, qui est parti à la recherche d’un quatrième tour du chapeau consécutif à domicile dans la ligue, mais a dû se contenter de juste celui-ci cette fois.

Haaland a frappé le poteau dans les 15 premières minutes avant que City ne sorte de l’impasse grâce à Cancelo, qui a trouvé le filet après une belle course en solo. Foden a doublé l’avance à la 32e minute alors qu’il disposait de beaucoup trop d’espace et qu’il ne s’est pas trompé, passant le ballon au-dessus de Gavin Bazunu.

Southampton a atteint la mi-temps avec seulement le déficit de deux buts, mais quatre minutes après la reprise, l’écart s’est encore creusé alors que City commençait à prendre le contrôle. La passe de Rodri a trouvé Mahrez et il a volé pour le 44e but de City de la saison – tout un exploit la première semaine d’octobre.

Manchester City a remporté une autre victoire avec peu de bruit – et un buteur familier. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Pep Guardiola a enlevé le buteur Foden avec le match gagné, bien que la foule d’Etihad soit de plus en plus surprise alors que Haaland n’a pas réussi à trouver la cible. Ils n’avaient pas besoin de s’inquiéter, cependant, car son but a finalement été atteint à la 65e minute pour en faire 20 pour la saison.