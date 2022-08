Manchester City contre Nottingham Forest – Rapport de match de football – 31 août 2022

Erling Haaland a poursuivi le début fulgurant de sa carrière à Manchester City en marquant un tour du chapeau parfait en 38 minutes alors que les champions de Premier League ont écrasé le promu Nottingham Forest 6-0 mercredi.

Haaland a marqué neuf buts en cinq matches de championnat depuis qu’il a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund et a réussi des tours du chapeau consécutifs après en avoir marqué trois lors de la victoire de samedi contre Crystal Palace.

“Incroyable, rien de plus à dire”, a déclaré l’international norvégien. “Il s’agissait de continuer à faire ce que nous avons fait en seconde période contre Palace, jouer, jouer, jouer – c’était bien. Ça a été bien jusqu’à présent, je ne me plains pas.”

Avec l’autre nouvel attaquant de City, l’Argentin Julian Alvarez, marquant deux fois après la pause, la victoire était un avertissement clair pour les rivaux du titre de la menace offensive supplémentaire que l’équipe de Pep Guardiola possède désormais.

L’Espagnol a déclaré que Haaland répétait simplement la forme qu’il avait montrée tout au long de sa carrière prolifique.

“Ce qu’il a fait en Norvège, en Autriche, en Allemagne, il a commencé à le faire ici. Il est talentueux, nous le savions et aujourd’hui nous avons également vu Julian. Nous avons deux attaquants incroyables avec un sens incroyable pour marquer des buts”, a déclaré Guardiola.

Le joueur de 22 ans a donné l’avantage à City à la 12e minute, s’accrochant à un centre de Phil Foden pour passer devant le gardien de Forest Dean Henderson.

Le mauvais dégagement de Henderson a ensuite conduit à la deuxième de City lorsque Bernardo Silva a récupéré le ballon et a lancé un contre avec un échange rapide de passes et Foden a de nouveau fourni la passe décisive à Haaland qui est rentré à bout portant.

Erling Haaland célèbre après avoir marqué un but contre Nottingham Forest en Premier League. James Williamson – AMA/Getty Images

Haaland a complété son triplé, sautant au pouvoir dans une tête éloignée après que le défenseur John Stones ait hoché la tête d’un corner en face du but.

Forest n’a pas été en mesure de contenir un excellent City qui a porté le score à 4-0 peu après la pause grâce à une belle frappe de Joao Cancelo depuis le bord de la surface.

Alvarez en a ajouté deux autres pour City, deux frappes puissantes, alors que l’équipe de Pep Guardiola a remporté quatre victoires sur cinq matchs avec 19 buts marqués.

Le premier but de l’Argentin en Premier League est survenu après un jeu intelligent de Riyad Mahrez avec Alvarez rentrant chez lui sous un angle serré.

Haaland a ensuite été remplacé à la 69e minute bien que Forest puisse difficilement être soulagé de voir Kevin De Bruyne le remplacer.

L’international belge a créé le sixième de City, chargeant le terrain après qu’un coup franc de Forest ait frappé le mur, puis trouvant Mahrez, dont le tir a été bloqué avant qu’Alvarez ne bondisse et ne rentre chez lui.