Manchester City contre Manchester United – Rapport de match de football – 3 juin 2023

Manchester City est passé à une victoire près de réaliser un triplé historique en battant Manchester United 2-1 en finale de la FA Cup grâce à Ilkay Gündoganest doublé samedi.

Le capitaine de la ville, Gundogan, est entré dans le livre des records en marquant le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup alors qu’il s’écrasait à la maison avec une superbe volée 12 secondes après le coup d’envoi.

– Dawson: City surclasse United pour soulever la FA Cup

United, cherchant à remporter les deux coupes nationales au cours de la même saison pour la première fois et en même temps à anéantir les espoirs de City d’imiter son propre triplé en 1999, a égalisé contre le cours du jeu avec un penalty de Bruno Fernandes à la 33e minute.

Mais Gundogan a rétabli l’avance de City avec une autre volée sept minutes après la pause et l’équipe de Pep Guardiola a résisté à une pression tardive pour remporter le trophée pour la septième fois.

Les champions de Premier League affronteront l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions samedi prochain, lorsque la victoire les verra égaler le triplé de United lors de la saison 1998-99.

Pour la première fois en 190 réunions, les clubs s’affrontaient pour l’argenterie, et pas seulement pour le droit de se vanter, et Wembley était paré de rouge et de bleu ciel.

La fumée de la pyrotechnie d’avant-match ne s’était même pas dissipée lorsque City a pris les devants de manière spectaculaire.

Le gardien Stefan Ortega a lancé un long botté de dégagement vers Erling Haaland et alors que le ballon rebondissait sur le chemin de Gundogan, il n’a pas hésité à envoyer une volée plongeante du pied droit sur un David De Gea transpercé.

Il a éclipsé le précédent but final le plus rapide de la FA Cup marqué par Louis Saha après 25 secondes pour Everton contre Chelsea en 2009 et City a menacé de se déchaîner.

Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

Rodri et Jack Grealish n’ont pas réussi à convertir de bonnes occasions dans les cinq premières minutes au cours desquelles United a à peine touché le ballon tandis que Haaland et Kevin De Bruyne se sont également rapprochés de City avant que United ne reçoive un cadeau inattendu.

Lorsque l’arrière droit de United, Aaron Wan-Bissaka, a dirigé une balle en diagonale sans danger dans la zone, cela semblait anodin mais, alors que le jeu se poursuivait, l’arbitre Paul Tierney a été chargé de vérifier un moniteur côté terrain pour un éventuel handball de Grealish.

À la consternation du malchanceux Grealish et au plus grand plaisir des fans de United, Tierney a indiqué l’endroit et Fernandes s’est calmement déplacé pour envoyer Ortega dans le mauvais sens avec son penalty.

Cela a dynamisé United et Raphaël Varane volée depuis un corner à l’approche de la mi-temps.

City a eu besoin d’un peu plus de temps en seconde période pour rétablir sa supériorité et c’est à nouveau Gundogan qui a montré son talent pour marquer des buts cruciaux.

Cette fois, il a été choisi par la passe ébréchée de De Bruyne et sa volée du pied gauche, pas frappée aussi parfaitement que son effort précédent, a rebondi dans une zone bondée et s’est glissée à l’intérieur du poteau droit de De Gea.

Gundogan s’est vu refuser un tour du chapeau par un drapeau de hors-jeu et alors que les minutes s’écoulaient, City commençait à avoir l’air énervé avec le remplaçant de United Alejandro Garnacho enroulant un tir atrocement large tandis qu’une ruée vers le but dans le temps d’arrêt s’est terminée avec le ballon rebondissant sur la barre transversale de City.