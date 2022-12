Manchester City contre Manchester United – Rapport de match de football – 11 décembre 2022

Manchester City a récupéré un point du jour du derby lors d’un match nul 1-1 contre Manchester United en Super League féminine grâce à une tête penchée de Laura Coombs après que Leah Galton a ouvert le score pour les visiteurs au stade Etihad.

Le match s’est déroulé devant une foule de 44 259 personnes – une affluence record pour un match féminin de City – et ces fans ont assisté à une bataille à égalité entre les deux équipes de Manchester.

“Cela ressemblait à une finale de coupe aujourd’hui, pas à un match de la WSL”, a déclaré le patron de City, Gareth Taylor. “L’énergie et les efforts et, parfois, la qualité étaient d’un très bon niveau.”

Bien qu’il ait vu moins de ballon lors des échanges d’ouverture, c’est United qui a ouvert le score à la 27e minute, les visiteurs exploitant la défense resserrée de leur adversaire. Après une belle interaction avec Ella Toone, Galton a appuyé sur la gâchette de l’intérieur de la surface de réparation, le ballon déviant Alex Greenwood vers le gardien de but de City Ellie Roebuck.

Le reste de la mi-temps a mis en évidence à quel point United est bien équilibré en ce moment, de haut en bas et de gauche à droite, l’équipe se répartissant sur le spacieux terrain d’Etihad. Les visiteurs ont commencé à contrôler le match, tirant la défense locale hors de position tout en restant difficile à briser.

Les visiteurs auraient facilement pu en faire deux lorsque Hannah Blundell a avancé avec le ballon, cherchant à jouer Nikita Parris dans un tête-à-tête avec le gardien de but, le mouvement étouffé par un défi glissé savamment chronométré de Leila Ouahabi.

City a montré une vigueur renouvelée en seconde période alors qu’il commençait à sonder et à fouiller dans et autour de la défense de United, trouvant des lacunes qui n’existaient pas auparavant.

Un centre flottant de Chloe Kelly a égalisé les deux équipes alors que la défense n’a pas réussi à récupérer Coombs lorsqu’elle s’est frayé un chemin dans la surface et a propulsé une tête à la maison après que Bunny Shaw ait raté sa connexion au premier poteau.

Beaucoup plus assurés après leur but, les hôtes se sont penchés sur leur solide histoire en championnat contre United, la moitié bleue de Manchester entrant dans le match nul sans avoir cédé le moindre point à ses voisins. La défense de United, qui avait l’air si calme cette saison jusqu’à présent, a soudainement commencé à vaciller alors que les hôtes cherchaient un but gagnant, Kelly se rapprochant après l’heure de jeu.

Alors que le match se terminait dans les dix dernières minutes, les chances ont commencé à augmenter pour les deux équipes, Shaw se rapprochant à une extrémité avant que Martha Thomas ne réalise un bel arrêt de Roebuck à l’autre. Alors que les chances continuaient de voler dans le temps d’arrêt, United avait une réclamation légitime pour un penalty annulé après qu’Alex Greenwood ait semblé manipuler le ballon dans la zone – mais les deux équipes se sont annulées.

“Je suis frustré par le résultat mais pas par la performance”, a déclaré le patron de United, Marc Skinner. “Nous avons encore beaucoup de choses à travailler et à faire. Nous allons continuer à faire évoluer cette équipe… En tant qu’entraîneur, c’est la chose la plus agréable de les voir prendre des responsabilités, montrer leur personnalité.”

Taylor a ajouté: “Nous voulons gagner la ligue. Nous gagnons tous nos matchs dans la seconde moitié de la saison et nous pouvons gagner la ligue. Nous nous sommes mis dans une position [to do that]mais il y a beaucoup de travail à faire.”