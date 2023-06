Manchester City contre Manchester United : Finale de la FA Cup 2023 – en direct

The Joy of Six: héros de la finale de la FA Cup | Jacob Steinberg et Michael Butler

The Joy of Six: Buts de la finale de la FA Cup | Scott Murray

Il y a un moyen pour United de gagner – nous l’avons vu en janvier, à peu près – mais il y a aussi un moyen pour City d’avoir une avance de 6-1 après 73 minutes. La clé, je pense, est la façon dont United gère Ben Stokes John Stones et la surcharge au milieu de terrain. Ils ont très bien géré City à Old Trafford en janvier, mais Stones n’a pas joué ce match et, de mémoire, Joao Cancelo n’a pas vraiment fait de milieu de terrain.

Yaya Touré a marqué le seul but après une erreur de Michael Carrick, et le match a été une fin de livre dans l’histoire du derby de Manchester. United espère en ajouter un autre aujourd’hui.

Manchester United est privé de six membres de son équipe première, dont trois titulaires probables : Lisandro Martinez, Anthony Martial et Antony. Il y a une chance extérieure qu’Antony soit suffisamment en forme pour le banc.

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent. Peu importe la FA Cup; c’est la première fois que Manchester City et Manchester United se rencontrent en finale de n’importe quel concours. Ce n’est pas aussi improbable que cela puisse paraître – Arsenal et les Spurs ne se sont jamais rencontrés en finale non plus – mais cela en fait une occasion unique. D’autant plus qu’il s’agit également de la première finale de la FA Cup où deux doubles et un triplé étaient en jeu.

City est à deux matchs de rejoindre United dans la terre promise, un exploit qui est sur les cartes depuis le lancement d’Abu Dhabi x Pep Guardiola en 2016. Si tout se passe comme prévu dans les huit prochains jours, 2022-23 sera la meilleure saison dans l’histoire de City, l’année où leur impressionnante domination du football anglais a atteint sa conclusion logique.

United aspire à des prix plus importants que les Coupes Carabao et FA. Mais Rome ne s’est pas construite en une saison, et la victoire d’aujourd’hui transformerait une belle première saison sous Erik ten Hag en une saison exceptionnelle. Ils ont battu City 2-1 à Old Trafford en janvier, bien qu’ils aient également perdu 6-3 à l’Etihad, et ils ont été flattés par ce score.

C’est un choc des titans, 1er contre 3e en termes de Premier League, mais il a aussi une bouffée de David et Goliath. Les cotes historiques sont un indicateur pratique de cette chose, et United n’a jamais été aussi outsider pour une finale de coupe – pas même lorsqu’ils ont rencontré sans doute le plus grand club de tous, le Barcelone 2010-11 de Pep Guardiola, en finale de la Ligue des champions.

En fait, United (3-1) a plus de chances de gagner aujourd’hui que Wimbledon (11-4) contre Liverpool en 1988. Et regardez ce qui s’est passé ensuite.

